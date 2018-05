Grazi Cavenaghi

publicado em 27/05/2018

Sabendo que somos seres prontos para abundância em nossa vida, e não para a escassez, continuaremos a falar sobre os doze importantes pilares citados por Napoleon Hill, pioneiro no desenvolvimento de lideranças. No livro “A chave mestra das riquezas”,Hill afirma que devemos nos preparar para a chegada de riquezas em nossa vida. E quando falamos em “riquezas”, queremos dizer as coisas que nos fazem bem, que nos satisfazem na nossa individualidade.

Um trabalho de amor: precisamos amar o nosso trabalho, só assim teremos satisfação e desejo de progredir. É nítido o olhar de alegria quando a pessoa faz o que gosta, o que vem da sua essência. O trabalho é o que nos move, o que nos traz força e realização. É onde aplicamos nossa energia, e é o que nos faz melhor, nos leva além. Como o ditado popular: “o único lugar que trabalho vem antes do sucesso é no dicionário”. Então, encontre um trabalho de amor ou faça do seu trabalho um trabalho de amor.

Mente aberta: quanto tempo perdemos tentando incutir no outro a nossa razão? Nos fechamos no nosso mundinho único e queremos que tudo seja segundo nossas verdades. Seja aberto! Abra a mente para o novo, para as outras opiniões. Tente tirar do outro e das situações os aprendizados. Ser tolerante vem do princípio de ter a mente aberta, e é a base do respeito ao outro.

Autodisciplina: tudo começa em nós e termina em nós. Se não faço comigo, não faço com o outro. No livro ele diz que “a mais elevada disciplina vem da humildade de coração”. Destacamos aqui a palavra humildade, que vem do grego “humus”, que significa “terra fértil”. Então podemos pensar que da autodisciplina vem a nossa evolução, onde nos tornamos férteis. Só há produção e bons frutos se a terra for boa, portanto cumpra o que promete para si.

A capacidade de compreender as pessoas: somos todos iguais. Para conseguir compreender o outro, precisamos primeiramente compreender a pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos. Não existe liderança se não nos conhecemos e entendemos o que temos que bom, e o que precisamos melhorar, isso vem do autoconhecimento. Olhe com os olhos do outro, se pergunte: se eu estivesse no lugar dele, como agiria? Aqui podemos trazer aquele princípio do não julgar, que nos facilitaria muito entender o outro, ver com o olhar do outro.

A esperança de realização pessoal: sabe aquele sonho que ainda não realizamos? Ele nos move, nele precisamos ter esperança. Acreditar que somos capazes gera força para a caminhada. Essa força tem que ser mantida durante o caminho, pois a maioria desiste das dificuldades, mas não do sonho. Para alcançar algo, a esperança e a constância são essenciais.

Segurança econômica: ela vem não só da quantidade de dinheiro que temos, mas do que estamos prestando em benefício do outro. Ganhar dinheiro é bom e nos permite realizar, ajudar o outro, gerar empregos, gerar renda, fazer um mundo melhor. É necessário quebrar a crença que alguns de nós temos que “dinheiro é sujo, não é bom”. Dinheiro é bom sim, traz segurança e permite compartilhar com os outros.

Precisamos acreditar em nosso potencial e capacidade de sermos melhores a cada dia. Como na frase de Henry Ford: “Se você acredita em si mesmo, ou não acredita, você está certo”.

Temos milhares de estudos que comprovam que o acreditar com a ação pode mover montanhas, pode nos levar aonde nossos sonhos permitirem. Que tal construirmos esses pilares?

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Dedique um tempo para pensar em cada um desses pilares. De cada um tire uma ação para a semana. Lembrando que é o simples, o pouco, que faz a diferença. Seja honesto com você.

Vamos nos preparar para a abundância, nos movendo em direção da nossa melhora pessoal, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?