Ricardo Viveiros

publicado em 21/04/2018

Nunca antes na história deste País (desculpem a ironia no uso da frase que se tornou bordão), um presidente da República do Brasil havia sido preso por um crime comum. Lula foi. E por quê? Porque as instâncias judiciais, tendo ele amplo direito de defesa, assim entenderam sobre o que foi investigado e denunciado.

Lula sempre foi um cidadão comum, de origem humilde, operário, deficiente físico e sem muita instrução. Por outro lado, sempre foi invejado por muitos nobres, esteticamente completos, intelectuais da classe política e de fora dela. Porque, embora Lula fosse e continue sendo “comum”, sempre se mostrou inegavelmente especial, diferenciado e capaz no exercício da política.

Muitos nunca lhe perdoaram esse talento. Sofreu diferentes preconceitos durante sua trajetória de quase meio século. Lula transcendeu adversidades e, aprendendo na dura escola da vida com os seus erros e acertos — também com os dos outros —, tornou-se, pela vontade do povo expressa nas urnas, presidente do Brasil. E foi reeleito com expressiva maioria.

O Supremo Tribunal Federal, integrado por doutos ministros, demonstrou firmeza para julgar acima do natural clima de emoção e apenas sob os fundamentos jurídicos. Confirmou o que se esperava: Lula é um cidadão comum.

Entretanto, o STF, e nem qualquer outra corte deste ou de outro país, poderá algum dia decidir que Lula não é pop. Porque ele ultrapassou o limite do simples político, para se tornar personagem diferenciado (mesmo na indignação diante de fatos) por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Negar isso é fechar os olhos à realidade das ruas.

Agora, diante do trágico destino do homem comum que se misturou aos incomuns e caiu na armadilha da fama e da ostentação, nasce um novo tempo de esperança. É hora de construir um futuro. De fato, na prática e não no discurso. É hora de abrir um debate ético, transparente e produtivo para escolhas corretas.

Não há clima e suporte legal para Lula ser candidato nas eleições deste ano. E as esquerdas, que deveriam unir-se, seguem divididas, e não há nome que tenha, nem de longe, o mesmo peso que tem o do ex-presidente. E não há mais espaço para indicações como a de Dilma Rousseff.

No dia 8 de abril deste ano, a sociedade amanheceu de ressaca, sob uma curiosa sensação de simultânea perda e ganho. Os brasileiros estão cansados de brigas, discussões e polêmicas, por mais que elas tragam luz aos fatos, motivação às ideias. Todos querem ordem e progresso, valores de nossa bandeira usados no marketing político e não colocados ainda no dia a dia de todos nós.