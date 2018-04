Coluna do narrador Rogério Assis

publicado em 17/04/2018

** Foi só a primeira rodada do campeonato e pelo menos até o início da Copa, quando 12 rodadas serão disputadas, não se poderá, ainda, imagino, apontar um time que seja candidato ao título. Os possíveis rebaixados, talvez, sejam mais fáceis de serem apontados porque ele sai daquele grupo de times pequenos que investe pouco, na maioria das vezes, erra ao manter a base do ano anterior. Bahia, Ceará, Vitória, América Mineiro, Paraná Clube e Chapecoense são os “escolhidos” e na parte de cima sempre se fala de Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e obviamente do Corinthians, o menos badalado dos grandes, mas que manteve a base vitoriosa e o seu comandante, Fábio Carille. É só o começo, então é melhor esperar um pouco mais.

** Deve acontecer hoje a cerimônia de posse de Rogério Caboclo na CBF, numa estratégica manobra de Marco Polo Del Nero. Preocupado com a possibilidade de ser preso, que é muito grande, Del Nero só não terá sucesso se uma ou as duas representações, que tentam impedir a posse, tiverem sucesso. Uma delas é do senador Romário e a outra do MP-RJ, protocoladas na PGR alegando irregularidade na mudança do estatuto da entidade. A do MP carioca ainda destaca a ilegalidade da redução do poder de votos dos clubes.

** Del Nero seguiu a cartilha dos antigos donos da CBF, distribuiu cargos e benesses a vários políticos, promotores e até policiais em busca de proteção e em troca deu a eles, além dos cargos, passagens e ingressos para a Copa da Rússia. Isto ainda não lhe garante uma vida sossegada porque não é possível “comprar” a Interpol o que lhe renderá um par de algemas se cruzar a ponte da Amizade. Clubes e federações seguirão sob suas ordens, já que mesmo que Caboclo assuma, Del Nero seguirá como tem acontecido, mandando no futebol brasileiro, e o nosso futebol que vai muito bem dentro, seguirá cheio de mutretas fora dele.

** Ainda esta semana vai acontecer o encontro entre Reinaldo Carneiro Bastos e Mauricio Gagliotte, selando a paz entre FPF e Palmeiras. O jogo de cena do presidente do clube terminará com o recebimento de mais de R$ 1,5 milhão pelo vice-campeonato, além das medalhas que os jogadores se negaram a pegar no gramado a mando do dirigente. Gagliote tem todo o direito de espernear e cobrar da entidade explicações sobre o que ele diz, ser ilegal, mas está mais do que provado que era pirotecnia.

** Jogadores do sub-20 e profissionais formarão a base do time de Rafael Guanaes para Copa Paulista com a expectativa da apresentação para breve. A diretoria da Votuporanguense está atenta ao mercado e já tem pelo menos quatro jogadores na mira.