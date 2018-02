Grazi Cavenaghi

publicado em 04/02/2018

Chegou o domingo e você já pensa: Ai...amanhã é segunda-feira! Vai começar aquele horror de novo!

Pode ser que você seja um colaborador da empresa, ou mesmo o proprietário. Se pensa assim em relação ao que faz, é bom repensar.

O que você quer da sua vida?

Aonde quer chegar?

Qual seu propósito?

Propósito é uma palavra que está em tudo atualmente. Acabo de chegar de um evento sobre a Nova Economia, com mais de mil pessoas, vindas de todas as partes do Brasil e alguns dos Estados Unidos e China, com representantes de diversos setores e com palestrantes fundadores de grandes empresas, no qual ouvi de todos: “precisamos encontrar nosso propósito e as empresas precisam também de um propósito”.

Nessa nova economia, na qual não sabemos quais profissões irão surgir, como será o” futuro das coisas”, com o crescimento exponencial das novas tecnologias como realidade virtual, impressão 3D, robótica, blockchain, inteligência artificial, entre outras que surgem todos os dias, será muito difícil sobreviver se você não sabe o que ama e te faz feliz.

Se você tem uma empresa e quer se manter competitivo nesse cenário, é preciso ter uma causa, um propósito forte e bem definido. Pessoas se rendem a uma causa. Analise: como a sua empresa melhora a vida das pessoas? E não adianta somente falar, escrever e colocar na parede, você precisa viver aquilo, ser o exemplo para todos e ter energia para fazer a sua empresa acontecer com o amor que tem pelo que você faz. Mas lembre-se: ninguém é uma ilha! Empresas boas precisam de bons colaboradores. Todos devem ser engajados com o que fazem para poderem produzir. As novas gerações buscam trabalhar no que as faz felizes, se arriscam no que as move. São as pessoas que irão trazer o lucro para sua empresa.

No livro “O Propósito”, o autor Sri Prem Baba diz que precisamos tomar consciência de quem somos, da realização de si mesmo, voltar a nossa essência. Estamos aqui para viver uma experiência de transformação para o bem, mas na maioria das vezes somos desviados do que realmente queremos. Ele diz que o único caminho é por meio do amor: “O amor é a luz que nos habita, é o que nos move. O amor adormecido não pode cumprir sua meta de expansão da consciência”. E ainda reforça dizendo: “Assim como o propósito do Sol é iluminar e aquecer, o propósito do ser humano é amar”.

Será que nós sabemos qual é o nosso propósito? Amamos de verdade a nós e a todos os nossos semelhantes?

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Comece, como sempre dizemos aqui, a se conhecer. Esse é sempre o primeiro passo. É como uma pessoa doente, ela só pode ser curada por meio do diagnóstico. Nós só podemos evoluir se pararmos e nos analisarmos, pensarmos aonde queremos chegar. Faça essa reflexão e escreva: aonde quer chegar? Qual legado quer deixar. Como na frase do filósofo Sêneca:

“Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.”

Descubra qual porto quer chegar, qual direção deve seguir, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +