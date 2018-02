Grazi Cavenaghi é consultora, coach e mentora

publicado em 11/02/2018

Chegou o tão esperado feriado prolongado. Hora de viajar em família ou passar uns dias em casa.

Uma alegria só. Ou não?

Em algumas vezes, o que era apenas diversão e descanso, vira briga, falatório, e estresse. Mas por que isso acontece?

São tantos motivos bobos. Entre eles:

O eu: Na maioria das vezes só pensamos em nós. Sabe aquele “cada um olha para seu umbigo”? Então, a gente faz isso sempre. Lembre-se que cada pessoa vê a situação de uma maneira. Como naquela charge onde duas pessoas frente a frente, olham o número 6, ou seria o 9, ou o 6? Entende que tudo depende do seu olhar, do que você enxerga naquele momento?

A preguiça: Fazemos perguntas e pedidos bobos a todo o momento. Como assim? Você esqueceu de trazer minha sunga? Mas espere um pouco, de quem era a responsabilidade? Jogamos para o outro a culpa de tudo, por preguiça de nos organizarmos.

O foco no problema: Sabe aquele errinho da esposa, do marido ou do filho, que ocorreu há muitos anos e que você não esquece? Então, se você tivesse aceitado aquela promoção, isso não estaria acontecendo! Se você tivesse estudado no ensino médio não estaria no cursinho. Se ele não tivesse esquecido de trazer aquilo! Ohh! Vamos acordar? O foco não deve ser no problema, mas na solução. Trazer a tona acontecimentos do passado, só se for para dar alegria.

O ciúmes: Temos ciúmes de tudo e de todos. É preciso ter liberdade para ter felicidade.

O reclamar: Reclamar para quê? Será que as lamentações irão resolver? Você pode solucionar o problema ou ajudar a resolver? Se sim, vá e faça. Se não, esqueça. Quando reclamamos damos foco ao negativo e fechamos o nosso olhar ao belo, as coisas boas que estão a nossa volta. O pior é que perdemos grandes oportunidades de aproveitar o momento, de ser feliz ao lado de quem amamos.

O criticar: Achamos defeito em tudo que o outro faz. Na maioria das vezes a culpa é nossa que não explicamos o que queremos direito, ou achamos que o outro tem a obrigação de fazer tudo segundo os nossos critérios de excelência. Acredite que nem nossos filhos que foram criados segundo nossos valores possuem os mesmos critérios nossos. Essa “qualidade” de realizar é individual e tem haver com a nossa experiência e o nosso conhecimento.

Todos os motivos são criados pelo fato de olharmos o outro e a sua atitude com julgamento. Que tal deixarmos o outro livre? Entender que cada um tem o seu tempo. Somente viva cada momento com intensidade e com alegria. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de quem você ama.

Como na frase do célebre escritor libanês Gibran Khalil: “Ame, mas não faça do amor uma amarra: que seja um mar em movimento entre as margens de suas almas”.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Seja leve, releve. Comece a trazer para si a responsabilidade da sua felicidade. Tire a venda do “julgar” e use apenas a do compartilhar. Não precisamos ter razão, só precisamos ser felizes.

Ame sem julgar, ajude e elogie. Faça de cada momento um pedaço de prazer nessa existência, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?