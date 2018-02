Carlos de Almeida Vieira é alagoano, residente em Brasília desde 1972. Médico, psicanalista, escritor, clarinetista amador, membro da Sociedade de Psicanálise de Brasília, Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e da International Psychoanalytical Association

publicado em 08/02/2018

Vivemos hoje num mundo de governantes poderosos, líderes que desfilam em suas posturas uma atitude permanente de arrogância, estupidez e burrice mental. A população mundial anda partida, sofrida, escravizada, deteriorada como consequência dos atos absurdos de governos “esquizofrênicos”, fragmentados, atolados em seus narcisismos destrutivos.

Ninguém revela em seu coração a mínima postura e sentimento de compaixão, ao contrário, o uso do Poder se resume a falcatruas, roubos, corrupções, uso do dinheiro público em benefício próprio, ausência de sentido ético através de um comportamento exclusivamente polimorfo perverso.

Nosso tempo ainda navega num poema do Séc. XX, meados dos anos 1900, que Carlos Drummond de Andrade, em sua fase política por excelência, escreveu em Nosso Tempo, um poema dedicado a Oswaldo Alves: “Este é tempo de partido,/ tempo de homens partidos”. Em 1940, o nosso poeta “gauche” escrevia outro poema Congresso Internacional do Medo, e lá dizia: “Provisoriamente não cantaremos o amor,/ que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos./ Cantemos o medo, que esteriliza os abraços,/ não cantaremos o ódio porque este não existe,/ existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,/ o medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,/ cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,/ cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,/ depois morreremos de medo/ e sobre nossos túmulos/ nascerão flores amarelas.”