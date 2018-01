Alessio Canonice

publicado em 23/01/2018

Os males causados pelo problema da solidão atingem cada vez mais um grande número de pessoas nessas condições. Contudo, tal preocupação levou o Reino Unido a anunciar nesta semana que se findou a criação de uma Secretaria Nacional, no sentido de combater este mal que assola todos os quadrantes da Pátria.

São milhões de pessoas afetadas pelo isolamento. No caso dos idosos, apesar dos familiares e amigos, faz com que muitos vivam na mais completa solidão e, assim sendo, no futuro, certamente teremos um grande número de pessoas morando sozinhas, porque atualmente muitos escolhem este expediente para não assumirem compromissos desta ou daquela natureza.

O fato de terem descendentes, não garantem uma companhia afetiva e sólida, citando como exemplo o caso de famílias que tem seus filhos distantes e, ao chegaram à velhice, os genitores se queixam do abandono, que nem sempre é proposital, acrescentando a este fato que, morando em cidades distantes, os filhos nem sempre se apresentam em condições de efetuar visitas aos pais e isso gera um certo rompimento, independente da vontade deles.

Logicamente, existem também os casos em que filhos simplesmente se esquecem dos pais, levando os idosos a isolamento. É como se apagassem o passado, desprezando os momentos vividos, além das dedicações que os pais tiveram em prol dos entes queridos, que foi a criação deles. Infelizmente, vivemos em um país onde a velhice é desprezada com todo o quinhão que deu de trabalho, quando na verdade deveria ser valorizada como prova de sabedoria e afinidade.

Seria de pleno agrado se todas famílias do país pudessem viver momentos de convívio alegre, reunindo filhos, netos e bisnetos em uma troca de solidariedade por meio de alegria e festividade reinante entre eles.

Na prática, é evidente que isso nem sempre acontece. Por isso, é preciso que o país atente urgentemente para este problema e que possa ter uma estrutura para atendimento a essa grande parcela da população, assim como a sociedade também esteja engajada nesta luta para garantir condições de moradia, segurança, saúde, cuidados especiais e indispensáveis àqueles que tanto necessitam desse feito.

Devemos ressaltar nesta oportunidade, que a solidão não é somente um desafio aos idosos. Temos também jovens que estão vinculados a esta situação. Seja porque precisam se locomover para outros lugares distantes para estudar e trabalhar ou porque nasceram em berços pobres ou em famílias sem estrutura para dar-lhes educação, acabam por viver de uma forma isolada.

A solidão pode também atingir mesmo aqueles que estão rodeados de pessoas, já que esses encontros são cada vez mais raros, até mesmo momentos de refeição, que propicia a convivência, pois é comum ver pessoas ao redor de uma mesa, mas em vez de conversas ou bate-papos dos mais variados, cada um no seu celular como opção de momento.

Não estamos, entretanto, fazendo alusão à solidão como opção. Têm milhões de pessoas que gostam de viver sozinhas ou terem seus momentos de isolamento, porque se sentem bem. No entanto, o problema da solidão acontece por imposição e abandono, porque neste caso existem as consequências como depressão e tristeza ao relembrarem os idosos os bons momentos vividos em todos os sentidos da vida e do dia a dia da existência deles.

A sociedade, como um todo, deveria partir imediatamente para os laços de convivência com os idosos. As visitas dos parentes e amigos não deixam de ser um estímulo, independente da falta de tempo disponível dos filhos a se dedicar nesta missão, que é fundamental para a saúde emocional dos velhinhos e que seria um momento de plena felicidade para quem está à mercê de outras afinidades, acompanhadas de carinho essencial e afetivo.

Dessa forma, quando o cidadão se disponha a ir aos lazeres de hábito, precisa também agendar um tempinho para visita aos pais. Quando não há familiares desses idosos, uma amizade entre eles já é uma boa alternativa, trocando ideias e experiências que tiveram ao longo da vida, não deixa de ser um ponto positivo e saudável.

Campanhas promovidas, partindo da própria sociedade, não deixam de ser uma esplêndida iniciativa, fazendo com que a solidão seja reduzida para aqueles que se sentem e se encontram abandonados sem o amparo indispensável.