Está dizendo o noticiário que em 20 dias de reforma trabalhista, 3.120 pessoas são contratadas sem hora fixa. Essa reforma tão pretendida pelo governo federal está me parecendo um engodo para com o tão sofrido povo brasileiro. Francamente estou perdido. Reforma, segundo os bons costumes, são atitudes pra melhorar propósitos e não para enganar quem quer que seja. O governo federal está leiloando verbas e cargos durante o dia e durante a noite também, na compra de votos dos ocupadores de cargos na Câmara e no Congresso. Sim, mais ocupadores de cargos de altos salários e benesses do que representantes de um povo que no exercício do dever cívico o elegeu. Discute-se aprovação urgente de uma legislação trabalhista mal explicada, que vai fazer do brasileiro mais uma vez um mero desempregado e colhedor de migalhas. Eu me recordo que, quando os Constituintes se reuniram para estudar e estabelecer as regras para a Nova Constituição, eu imaginei que o resultado daquilo seria uma chuva de justiça que até então, na Constituição anterior deixava a desejar.

Ao longo do tempo percebi que na sua vigência as coisas pioraram. Não se aprendeu separar, ainda, o que é do Executivo, o que é do Legislativo e o que é do Judiciário. Cada Poder legisla conforme acha que deve e até em causa própria quando possível. Os deputados aprovam seus próprios salários! Está correto e decente isso? Todos os Poderes legislam politicamente. O que manda prender, logo em seguida diz que a prisão foi inconstitucional e manda soltar. Mandam colocar tornozeleiras e depois recomenda que vá dormir em casa. Pouco se tem visto de divulgação da devolução daquilo que foi roubado do povo brasileiro. Amigo leitor ajude-me a pensar: São 11 os Ministros na Justiça, quando um toma certa atitude os outros não teriam que opinar? Não entendo disso, uma pena. Prendem e colocam em presídios de alta categoria, mas logo depois soltam alegando uma banalidade qualquer. Será que os grandes empresários do crime que estão presos (beira-mar, marcola, etc.) há muito tempo não expulsam esses politiqueiros e sua trupe de lá com medo se serem saqueados? Ou será que estão com medo da concorrência? Bem, voltemos ao tema da reforma. “Nas primeiras semanas de vigência da reforma trabalhista, 87 empresas contrataram 3.120 pessoas em regime intermitente, ou seja, sem garantia de trabalho mínimo e recebendo por hora”. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e levam em conta as contratações entre 11 de novembro (dia em que a reforma começou a valer) e 30 de novembro. Nesse período, 53 trabalhadores intermitentes já foram demitidos. Assim, o saldo de emprego (contratações menos demissões) nessa modalidade foi de 3.067 vagas. Os números mostram que a maioria dos trabalhadores intermitentes (92%) está no comércio, sendo que o cargo em que esse tipo de contrato é mais utilizado é o de assistente de vendas (90%). Mais mulheres (54%) do que homens (46%) estão nesse tipo de trabalho, que atinge principalmente os jovens de até 29 anos (69%) e pessoas que completaram até o 2º grau (86%). Diz ainda a mídia escrita que, “na análise por regiões, o Sudeste é quem mais empregou intermitentes (43%), especialmente São Paulo (25%), entre os Estados”.

O governo diz que a reforma criará empregos. Para mim isso é uma hipótese deslavada. Em novembro, o Ministro do Trabalho disse que o Brasil tem 45 milhões de trabalhadores sem carteira, e que as novas formas de contrato da reforma “poderiam” levar um número expressivo deles à normalidade. Baseado em que o senhor Ministro diz tamanha besteira? Trabalhadores que não têm carteira assinada, vivendo de bicos, poderão ser contratados sem hora fixa, mas recebendo direitos trabalhistas proporcionais.

Quem vai contratar? As empresas estão fechando por consequência da tamanha crise que os usurpadores eleitos impuseram neste país! “A economia está crescendo de forma gradual. (onde? Isso é retórica de politiqueiro insano). “A melhor forma de distribuição de renda é o emprego”. “Estamos otimistas, o Brasil vai dar certo”, disse o Ministro. Conta isso para outro ‘patrão’. Os críticos da reforma dizem que o trabalho intermitente não garante que o funcionário receba um salário mínimo ao final do mês. Olha só que sacanagem dita por quem sabe o que vai acontecer.

Em novembro, o ministro do Trabalho disse que, ”apesar de não ter a garantia de um salário mínimo ao final do mês, já que recebe por serviço, o trabalhador pode ser contratado por mais de uma empresa, aumentando sua renda”. “No somatório das horas trabalhadas, certamente será mais vantajoso para o trabalhador”. Tudo hipótese de quem quer preservar o cargo e o salário que ganha. “E ele terá os direitos trabalhistas que os demais trabalhadores podem contar, adicional de férias, 13º salário, fundo de garantia e contribuição para a aposentadoria”. Meu amigo leitor, isso tudo me decepciona e me enoja. A peneira já não tapa mais os meus olhos calejados de ver injúrias e mentiras e nem perfura mais meus ouvidos as besteiras e injustiças que se tem pregado neste país, que não nasceu para ser dirigido por delinquentes e insaciáveis criminosos.