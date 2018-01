Grazi Cavenaghi

publicado em 28/01/2018

Depois de um dia cheio de realizações ou cheio de problemas, difícil dormir. A cabeça “ pilha” de ideias e a gente começa a viajar. E com esses pensamentos, na maioria das vezes, chega o sofrimento.

Saímos do hoje e vamos do ontem ao amanhã. E o pior é que a todo o momento, fazemos juízo das nossas atitudes.

É necessário estar presente, sentir-se, sem julgar. Ser integralmente você, olhar para si.

No livro o Poder do Agora, o autor Eckhart Tolle chama esse olhar para dentro de iluminação. Ele afirma que quando conseguirmos essa paz e essa felicidade de ser, seremos iluminados. Essa iluminação nos faz felizes, nos conecta com o nosso interior, e nesse momento, não temos a necessidade de esperarmos algo de fora, dos outros. É assim que conseguimos ativar os nossos poderes.

Lembro-me aqui de uma pesquisa sobre as características dos vencedores, dentre elas, a de “ser inteiro”. Aquela força que nos permite estar presentes, viver cada momento com intensidade, com unicidade.

Ainda no livro de Tolle, destaca-se, que o único caminho para sairmos dessa loucura de sofrer é termos consciência. E faz uma provocação: “ Ninguém tem uma vida livre de sofrimentos e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar?”.

Realmente a todo o momento tentamos evitar o sofrer, que em muitos momentos é essencial para o nosso crescimento, é aprendizado.Aprender nosso e o das pessoas à nossa volta.

Ouvi essa semana de um amigo uma historinha que ilustra muito bem nossa ânsia em ajudar o outro e achar uma caminho mais fácil: “Um pesquisador observava todo o processo de saída das borboletas dos casulos. Percebeu que havia muita demora e sofrimento durante o processo. No próximo dia ajudou as que estavam saindo. Todas elas saíram mais rápido e sem sofrer. O que ele não esperava é que elas também não voaram, ficaram “moles”, se arrastando pelo chão”. É na hora da conquista que nos fortalecemos. Quanto mais fazemos, mais aprendemos, mais ganhamos força.

O melhor caminho é aceitarmos nossa condição de hoje, pois com certeza ela é fruto das nossas escolhas do ontem. Não julgue, apenas tenha consciência. Pois quando você se conecta com o passado sofrido, só traz dor. Corte essa conexão.Todo fracasso é uma maneira de aprender que aquele caminho estava errado, não era seu.

Esteja atento ao seu momento. Permita-se viver o hoje. Quando você se abre para ele, se conecta com coisas maravilhosas que nunca havia sentido.

Aproveite também seus momentos com as pessoas . Quando estiver com uma pessoa, escute-a, sinta a sua energia. É aquela frase típica: conecte-se de coração para coração, isso é viver o agora.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Essa semana tenha consciência dos seus atos. Seja consciente em tudo que faz.

Que tal começarmos juntos por nossa alimentação? Nas três refeições principais, desligue a televisão, o celular, e vamos apreciar cada alimento com atenção, bem devagar.

Quando algo ocorrer que traga sofrimento, volte-se para a sua consciência, para o hoje.

Se quisermos realmente mudar a nossa vida, viver o presente com consciência é o melhor remédio, pois queremos o eu melhor, as pessoas a nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?