Catarina Oleis

publicado em 10/01/2018

A todo momento o universo testa você, exigindo a resposta certa, sem o quê você não vai para o próximo nível.

A sua vida parece um game.

Mas não é.

Trata-se, na verdade, de procurar compreender as forças que te cercam, e agir, viver, sentir, na

mesma toada. Porque você é parte; parte do todo em que as forças que te cercam também

habitam.

A sua vida parece parte de uma imensa, imensurável, engrenagem.

E é.

E apenas esta compreensão de coisas é capaz de apaziguar sua alma.

Situá-la no todo. No infinito. No eterno.

Porque compreender-se, compreender seu papel no universo, não é diminuir-se ante a imensidão

inalcançável, como também não é elevar-se diante da multiplicidade de universos menores, ou

inferiores.

É simplesmente achar-se; saber-se pertencente.

Pertencer.

Você está aqui e agora; pertence a este tempo e a este espaço; a esta dimensão.

E é aqui que vai fazer por onde valha a vida que te foi dada de graça.

A oportunidade.

A oportunidade de fazer parte de uma aventura maravilhosa, preestabelecida em suas bases, mas não terminada; ainda por fazer, por criar e recriar e recriar e recriar.

Você é criatura, e também criador.

Daí a dualidade de todas as coisas; a ambivalência.

A perplexidade.

O abismo; de todos quantos não conseguem achar-se nos dois lados das mesmas circunstâncias.

A euforia e a miséria de sermos o que somos.

A sua vida parece um reality show.

Mas não é.

No fundo, no fundo, de tudo e de todas as coisas, é só você e Deus.

O fundamento de tudo e de todas as coisas.

Porquê não é Deus que está em você, ou em todas as coisas.

É você e tudo o mais, e todos, que estamos em Deus.

É um salto no escuro - ou na luz.

Um se jogar; muito, muito difícil.

Uma rede de proteção.

Você está protegido. Sempre esteve. Sempre estará.

Tudo são caminhos; um maravilhoso caminhar.

Que não termina aqui.

Parece um jogo, mas não é.

Não tem game over.

Nunca teve. Nunca terá.

É somente um se entregar; entregar o seu coração ao universo.