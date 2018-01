Grazi Cavenaghi

publicado em 14/01/2018

Quantas oportunidades você deixou passar em sua vida por medo de mudanças? Ou por dar valor aos comentários alheios:

Isso não vai dar certo!

Nunca mais você encontra um emprego desses! Deixar essa Faculdade?

Ou mesmo por seguir padrões que a sociedade dita?

Eu lhe pergunto: o que você faria hoje se não tivesse medo?

Pensou? É preciso ter coragem para seguir a voz do nosso coração, seguir o nosso propósito.

Coragem tem origem no latim, CORATICUM, da junção de COR - coração e ATICUM - ação. Lindo, né? Gandhi dizia que “ A coragem nunca foi questão de músculos. Ela é uma questão de coração”.

Quem é corajoso segue a voz do coração e age! É preciso ação, pois sem ela nada se transforma.

Conta uma historinha que um mestre andava pelos campos com um discípulo e ao passar por uma região muito pobre, conversaram com uma família em extrema necessidade. O mestre os interrogou: De onde tiram o seu sustento? O pai apontou uma vaquinha que pastava mais à frente e disse que tudo vinha dela. Tiravam o leite, faziam queijo, trocavam com os vizinhos. E ele indagou novamente: Mas só desta vaquinha? E o outro respondeu: Sim, com ela sobrevivemos eu, a minha mulher e os nossos quatro filhos.Ao partirem, avistando a vaquinha á beira de um abismo, o mestre ordenou ao discípulo que a empurrasse. O discípulo, mesmo contrariado assim o fez, e partiram, mas por anos e anos aquela culpa o assolava os pensamentos. Decidiu, então, voltar ao local e o que encontrou foi uma entrada suntuosa, e a terra produzindo, muitas vacas de raça, implementos agrícolas, que lotavam um barracão enorme, e uma linda sede. Intrigado, perguntou para um belo rapaz que saía em um moderno automóvel: Você sabe para onde foi a família que morava aqui há uns 20 anos? O moço, então, disse que ali morava sua família há mais de 40 anos. Ele, assustado com tamanho crescimento, perguntou como eles haviam construído todo aquele patrimônio. O filho respondeu: “Tudo começou com a morte da nossa vaquinha Mimosa, que era nosso único sustento. Ela caiu no precipício e assim papai começou a plantar milho, soja, e outras coisas. Ganhou dinheiro e se animou a começar a fazer mais negócios. Com isso, eu e meus irmãos conseguimos estudar e fomos crescendo, crescendo, e comprando as terras dos vizinhos. Hoje temos várias fazendas e diversos negócios”.

Será que hoje é a hora de você também empurrar a sua vaquinha?

Se pretende melhorar de vida, terá que correr riscos, pagar o preço, ter iniciativa, olhar para o seu interior e descobrir a mudança que você pretende.Inove!

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Faça uma lista de coisas que há tempo te incomodam. Fez? Pense simples. Escolha qual delas você irá “empurrar para o abismo”. Desapegue! Dê alguns passos para trás para ter força de dar muitos em direção aos seus sonhos. Comece devagar, mas não pare. E se o medo chegar, vá com medo mesmo.

Quer crescer? Como na frase da escritora francesa Anais Nin: “ A vida se expande ou se contrai de acordo com a nossa coragem’’.

Eu lhe pergunto novamente: o que você faria hoje se não tivesse medo? Seja corajoso e faça, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +