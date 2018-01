Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 03/01/2018

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade (Foto: Divulgação)

Na chegada de um novo ano, este momento em que todos buscam refletir o seu passado e desejam mudar seus hábitos de vida. Um dos principais e onde devemos iniciar é mudanças nos hábitos alimentares, principalmente diminuir o consumo de açúcar.A medida mais eficaz para reduzir a compulsão de doces é a dica de hoje: melhorar a QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO.Optar por alimentos de verdade faz com que, obrigatoriamente, se reduza a quantidade de carboidratos na dieta, priorizando as proteínas e as gorduras boas. Fazendo isso, seus níveis de insulina cairão, a inflamação crônica diminuirá/cessará e a compulsão por doces esvair-se-á. Com isso, todo o seu corpo irá ganhar e com isso já iremos ter uma boa prevenção de diversas patologias que acometem nosso corpo.A exclusão dos industrializados da sua alimentação, ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, conservantes, corantes, contaminantes, regulará automaticamente seu mecanismo de saciedade e apetite e você passará a poder confiar em um sistema que existe desde o surgimento do primeiro homem na terra e que nós conseguimos destruir. Passar a comer quando tiver fome somente - e sentir fome poucas vezes por dia -, conseguir parar de comer quando sentir-se saciado, diferente do que deve estar acontecendo hoje, quando você para de comer somente por medo de engordar e, finalmente, ter LIBERDADE para controlar seus próprios desejos. ESTAR NO CONTROLE DE VOCÊ MESMO e não perder para um pacote de biscoito ou de chocolate.Ganhará saúde, perderá peso, ficará mais bonito(a). É inevitável. Mas não necessariamente será fácil. Mas abordar a alimentação procurando alimentos de verdade, será a maneira mais fácil de mudar. Muito mais fácil do que passar fome em uma dieta com porções controladas. Então, MUDE! TENTE! NÃO DESISTA!Pense no seu corpo como uma máquina. Tudo que comer em excesso e que seja inflamatório, essa máquina não utilizará e terá maior chance de estocar, sendo esse estoque, infelizmente, de gordura corporal e/ou aumento de colesterol, triglicérides, insulina, glicemia, inflamação crônica, com isso aumentando o risco cardiovascular e surgimento de outras doenças que também estão relacionados com nossa alimentação, como por exemplo, enxaqueca, depressão, estresse, ansiedade, fadiga, neoplasias, demência.Comece pelo simples e não desista, seja forte e persistente, ame seu corpo, dê saúde à essa super máquina que chama corpo humano, controlando e valorizando o seu próprio alimento.Um feliz ano de 2018 para todos, muita saúde, paz, prosperidade, muita atividade física, controle do estresse e da ansiedade, que busque sempre a prevenção.