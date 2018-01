Davi Zaia

publicado em 16/01/2018

E 2018 chegou! E com ele chegaram as esperanças renovadas, o sentimento de coragem para desbravá-lo, novas metas a serem alcançadas e o compromisso de fazer deste novo ano o melhor até aqui.

Há quem coloque no papel os seus projetos, as suas metas, os sonhos para, durante o ano, com atitudes assertivas, conquistá-los. E como indivíduos inseridos em uma sociedade devemos fazer o mesmo.

O ano que passou nos apresentou desafios no aspecto político “ com infindáveis denúncias de corrupção “ e no econômico, principalmente com os índices de desemprego.

Na política, se por um lado os escândalos foram diariamente noticiados, por outro ações efetivas de investigação e combate à corrupção também não pararam. Inúmeras pessoas foram investigadas, denunciadas, presas e até condenadas. A indignação do povo demonstrou que a sociedade está mais atenta à conduta de seus representantes.

No setor econômico, saímos da estagnação e começamos a caminhar para deixar, de uma vez por todas, a crise para trás. Prova disso são os dados divulgados pelo relatório da Focus, que apontam uma estimativa de crescimento de 1% em nosso Produto Interno Bruto (PIB), em 2017. É pouco, mas é um movimento para frente.

Sei que mal colocamos o pé em janeiro, mas já é hora de lembrarmos que estamos em ano de eleição. E é nesta hora que a população mostra sua força, pois dependerá do voto o futuro do Brasil para os próximos quatro anos. E diante do que vivemos até aqui, a escolha criteriosa por pessoas idôneas, sem envolvimento com atos ilícitos se faz mais do que necessária. Portanto, votar será, mais do que nunca, um ato patriótico.

É preciso conclamar amigos e parentes para atitudes que apontem para a solução e não para a omissão. E isso está nas mãos de cada um de nós.

Já no setor econômico, nossa tarefa é reconquistar a estabilidade, retomar a credibilidade e trabalhar para uma crescente diminuição do desemprego. Um país com os atuais índices de desemprego não pode se desenvolver econômica e principalmente socialmente.