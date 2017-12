Alessio Canonice

Com todo respeito à empresa de correios e telégrafos que presta serviço à população, porém, na realidade, a empresa que outrora havia conquistado a simpatia dos brasileiros, tal como a Petrobras e tantas outras espalhadas por este Brasil afora, também deixaram de ser o espelho em matéria de prestar serviços de uma forma a contento, principalmente, no que se refere à boa qualidade e expressão elogiáveis.

Não se tem conhecimento sobre uma possível melhora, porque o problema vem se arrastando há algum tempo, onde as correspondências sempre foram e continuam sendo algo indispensável, à vista das necessidades prementes, quando se aguarda esta ou aquela e que faz parte do cotidiano de todos, daqueles que estão vinculados à necessidade de enviar ou recepcionar assuntos de toda a natureza.

Não há outra alternativa ou mesmo concorrência, porque a única prestadora de serviço que corresponde a esta tarefa do dia a dia é justamente a empresa de correios, mormente quando se trata de representante comercial é submisso à vontade dos serviços prestados pelo correio para o desempenho da sua atividade profissional, sempre na esperança de que o serviço de entrega de correspondência seja agilizado da melhor maneira possível.

Há de se acrescentar, à vista do que narramos até aqui, o fato de não se observar de uma forma eficaz este serviço tão essencial à população, especialmente quando se aguarda os compromissos inadiáveis a serem quitados junto às repartições competentes, citando como exemplo boletos bancários, faturas de telefone, contas de energia elétrica e tantas outras que correspondem a esse complexo de documentos indispensável à sua quitação.

Na atualidade, o melhor caminho para que uma correspondência chegue ao destinatário o mais urgente possível, a opção lógica é postá-la via sedex como uma garantia de que tenha acesso ao destinatário o mais rápido possível, porém, esta opção se estende àqueles de melhor poder aquisitivo, porquanto, as outras, que são o caso das correspondências simples, ficam as dúvidas se chegarão corretamente às mãos de quem está na expectativa de recebê-las.

Para os investidores internacionais não se pode apresentar os correios como fonte inquestionável na prestação de serviços a esses investidores, quando partem para o sistema de comunicação das empresas criadas no Brasil e confiantes nos bons serviços nacionais.

Torna-se necessária, isto sim, melhor conscientização por parte dos correios, visando novos métodos que possam contribuir decisivamente para o desempenho desse serviço tão importante a todos que dele necessitam, pois não há outra maneira de se pensar senão a esperança de que os serviços postais tomem novos rumos e que venham a ganhar o respeito e simpatia de toda a população brasileira.

A má prestação de serviço pelos correios tem deixado aqueles que dependem exclusivamente do envio e recebimento de correspondência insatisfeitos e, além desse aspecto, não há como recorrer a outro expediente senão à submissão de uma prestadora de serviços que, ultimamente, não vem desempenhando esta missão da forma com que deveria ser desempenhada.

Mobilização, através dos poderes constituídos, seria uma forma, no sentido de fazer com que contatos sejam estabelecidos junto à direção dos correios, visando alguma fórmula para a melhoria dos serviços prestados à população, já que ninguém consegue postar uma correspondência sem pagar o valor devido dos selos, valor que gera receita e que poderá ser investido no quadro de funcionários, reforçando o elenco para entrega de documentos.