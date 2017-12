Manuel Ruiz Filho

publicado em 27/12/2017

Natal! Há quanto tempo festejamos essa significativa data! Lembrança de passados distantes, lembrança de alegrias e de festas. Lembranças de parentes que já não estão entre nós porque partiram para a eternidade. Suas presenças nos farão falta ao redor da mesa. Presentes, promessas, esperanças, tudo isso tem sido motivo de comemoração nos lares do mundo todo. Mas não é isso o significado dessa mais importante data do calendário. O Natal precisa ter um significado mais justo, mais próprio. O Natal não pode ter somente a responsabilidade de festas. Isso é uma coincidência de férias escolares e nas empresas. As famílias se reúnem por causa desse intervalo de trabalho e de estudos que coincidentemente acontecem em cada final de ano.

Eu queria falar do Natal que precisa aflorar dentro de nós. Aquele natal que acontece quando decidimos nascer de novo. Não bastam que fatos novos nasçam em outras pessoas. É preciso que nasçam em cada um de nós. É de você que estou falando, não do seu amigo, do seu vizinho ou do seu parente. Você precisa ser a partir de hoje o pinheiro forte que montastes cheio de bolas coloridas. A luminosidade dele é que te transformará naquela criatura incrível e iluminada que o mundo precisa.

Nós somos todos os adornos e enfeites de nossa árvore quando nossas virtudes e nossa forma de ser se preocupam com os outros. Somos todos os sinos que batem compassados quando chamamos ao nosso convívio pessoas sedentas de carinho e de necessidades. Somos as luzes que dão lampejos de claridades quando acolhemos os necessitados e os trazemos para mais perto de nós. Somos os anjos do presépio quando cantamos o amor e alegria àqueles carentes dessas peças fundamentais da vida. Somos pastores de Natal quando abrimos nossos corações Àquele que continua sendo a luz da Humanidade e o exemplo da grandeza. Somos estrelas do Natal quando iluminamos o caminho de quem precisa sair das trevas e chegar ao Senhor. Somos as criaturas sonhadas por Deus quando damos o que temos de melhor e não apenas o que sobrou. Somos velas acesas no Natal quando distribuímos fé e esperança aos que delas precisam. Já disseram um dia que é impossível iluminar o caminho dos outros sem que a luz reflita no nosso caminho. Somos Papai Noel quando plantamos sonhos na cabeça de nossas crianças. Somos cartões natalinos quando temos pendurados no pescoço a bondade e a dignidade que a humanidade precisa ter. Somos missas do Natal quando nos tornamos oferenda e comunhão. Somos ceias natalinas quando saciamos alimentação e esperança a quem delas precisam.