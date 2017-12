Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 13/12/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Divulgação)

Embora os sintomas da menopausa variem de acordo com o equilíbrio hormonal individual, a maioria das mulheres sofre, porque seus corpos não produzem mais estrogênio e progesterona suficientes para seu adequado funcionamento. Depressão, irritabilidade e lapsos de memória de curto prazo são queixas comuns da menopausa, além de ondas de calor com suores, dificuldades para dormir e ganho de peso. Na ausência de uma reposição hormonal racional, os problemas de saúde encontrados durante a menopausa podem afetar negativa- mente a mulher para o resto de sua vida.

Até nos anos de 2002-2004, os médicos limitavam o uso prolongado de medicamentos hormonais. A indicação era apenas para combater os sintomas da menopausa e o tempo de tratamento era cessado assim que a paciente relatava o alívio das sintomatologias frequentes. A progesterona e o estradiol não eram reconhecidos como substâncias chave para os processos vitais da fisiologia feminina.

Concluindo, a reposição hormonal feminina é uma importante medida para a saúde da mulher. Sua utilização tem que ser feita com uma série de novas abordagens e uma compreensão maior da fisiologia e das necessidades da mulher. Se os médicos cuidadosamente monitorarem os sintomas de suas pacientes menopáusicas, bem como verificarem seus níveis sanguíneos em resposta à reposição hormonal com estrogênio em forma de cremes ou implantes (não comprimidos) e progesterona natural, assim como individualizarem a dose para potencial- mente maximizar o benefício e, idealmente, minimizar o risco (usando substâncias que modulam e protegem dos potenciais efeitos nocivos), os resultados do tratamento seriam completamente diferentes. Felizmente, as mulheres de hoje têm acesso a estrogênios e progesterona manipulados, ideais para um tratamento individualizado e com melhores resultados. Procure sempre um profissional atualizado para lhe ajudar.

EFEITOS BENÉFICOS DA REPOSIÇÃO DE ESTROGÊNIOS:

1. Prevenção da osteoporose e osteoartrose

2. Manutenção do trofismo urogenital

3. Melhora da sexualidade

4. Melhora da função cognitiva e prevenção da demência senil e de Alzheimer

5. Redução dos riscos para as doenças cardiovasculares

6. Manutenção da saúde oral e preservação dentária

7. Preservação do colágeno da pele, reduzindo sinais de envelhecimento

EFEITOS BENÉFICOS DA REPOSIÇÃO DA PROGESTERONA BASE:

1. Elevação da sensação de bem-estar

2. Proteção contra o câncer de mama e câncer de útero

3. Aumento da libido

4. Eliminação da retenção hídrica

5. Estabilização dos níveis de glicemia

6. Inibição da atividade pró-coagulante do estradiol

7. Melhora do sono, com efeito sedativo

8. Antioxidante e protetor cerebral

EFEITOS BENÉFICOS DA REPOSIÇÃO DE TESTOSTERONA NAS MULHERES:

1. Aumento da massa muscular

2. Aumento da libido

3. Potente efeito lipolítico

4. Elevação da capacidade de memória

5. Efeito sinérgico com estradiol e hormônio do crescimento

6. Efeito antidepressivo

7. Aumento da massa óssea