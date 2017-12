Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 20/12/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Divulgação)

Um argumento dado à causa das doenças modernas, além da modificação dos genes, é que nunca se comeu tanto trigo. Nos supermercados, as prateleiras apresentam variedades de produtos feitos com trigo: massas, pães brancos, pães integrais, pães fermentados, pão árabe, croissants, esfihas, congelados de lasanha e empanados, croutons para saladas, biscoitos cracker, cereais matinais, tortas, biscoitos light, panetones e rabanadas na época do natal, podendo encontrar componentes do trigo até mesmo em sorvetes e cosméticos. As ofertas são inúmeras e cada uma é condicionada a fazer parte de pelo menos uma refeição no dia. O que se observa é um excesso de exposição do corpo a uma única proteína: o glúten.

A partir da década de 70, houve um aumento no consumo de carboidratos, principalmente do trigo, incentivado pelos cientistas e instituições de saúde de muitos países, em detrimento do consumo de gorduras que foram consideradas por décadas a causa das doenças cardiovasculares e da obesidade no mundo. No entanto, nunca na história da humanidade as pessoas foram tão obesas e apresentaram tão frequentemente problemas cardiovasculares como hipertensão arterial.

Estudos recentes e pesquisadores renomados afirmam: o trigo contribui mais que qualquer outro grão para a resistência à insulina, condição precursora do diabetes, e síndrome metabólica. Isso significa que 100 gramas de trigo são piores para o corpo que 100 gramas de outro grão. O índice glicêmico do pão, seja ele integral ou não, varia de 65 a 80, enquanto que da sacarose e da glicose são, respectivamente, 65 e 100. Mas os efeitos colaterais do seu consumo se estendem também a outras patologias: depressão, esquizofrenia, demência, neuropatia, enxaquecas, autismo, dores articulares, alergias alimentares, dermatites, sintomas gastrointestinais, osteoporose, Síndrome do Intestino Irritável, anemia, câncer, fadiga, aftas, artrite reumatoide, esclerose múltipla, entre outras. Reconhece os sintomas em você ou em alguém que você conhece que consome trigo?

Não dê desculpas de que as festas de final de ano chegaram. Nunca é tarde para mudanças de hábitos, principalmente se a máquina chamada corpo humano está a ponto de explodir de tanto sofrimento. Este, causado pela má qualidade da alimentação da população e pelo estilo de vida sedentária.Aproveite cada momento com sua família, desejo muito paz, saúde, amor, disciplina, força de vontade, dedicação e uma qualidade de vida melhor, com hábitos saudáveis. Espero sempre contribuir e orientá-lo com informações úteis e atuais.

Dica: A eliminação deve ser de 100% por, pelo menos, 2 semanas. Após este período, pode reinseri-lo novamente na dieta e observar os seus sintomas, se melhoraram com a exclusão e pioraram com a reintrodução, você está sensibilizado ao trigo. Testes assim nos ajudam a nos conhecer melhor e, de fato, detectar se a alimentação está mexendo com algum órgão específico ou no sistema como um todo, e sendo um estresse para o sistema ou uma fonte de energia para a vida.

Quem avisa amigo é. Fuja do trigo.

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de hábitos saudáveis.

Dr. Leonardo Azambuja