A saga dominante do Partido majoritário que governa o Estado de São Paulo vai além da desmoralização do professor da escola pública, há um grande interesse em lacrar de vez e privatizar a Escola Pública. Todo ano quando chega perto do final de ano, predomina um clima de terrorismo tomando conta dos educadores, são as diversas PLs a fim de sucatear não só a educação, mas todos os serviços públicos, a última foi a PL 920/17 que congela por dois anos todo tipo de investimento e paralisa todos os salários e vantagens do funcionalismo em geral, sendo a educação, uma das mais prejudicadas, pois recentemente a APEOESP obteve vitoria na justiça por um aumento de 10,15 % que não alcança os 29,6% de defasagem salarial acumuladas nos últimos anos. A luta tem sido incessante; como se não bastasse a desmotivação por conta do não reconhecimento, resolvendo a questão com salários dignos. São vários ataques junto à Escola Pública, como por exemplo: a escola sem partido, inteligentemente vetada pelo prefeito Edinho Araújo da cidade de São José do Rio Preto. Afinal de contas, o mesmo, é considerado um autêntico democrata ou pelo menos joga a favor da maioria. Chegando-se a conclusão que pelo seu papel desempenhado durante a democratização do País e um elemento atuante na Constituinte de 1988, não poderia ir contra os seus princípios.O que não acontece com Assembléia Legislativa de São Paulo que tem acelerado o processo da Escola Sem Partido, no Senado o projeto foi retirado. Escola sem partido era pautada por Magno Malta e toda a bancada Evangélica. Há de se ponderar porque a mesma fere os Direitos humanos e afronta a Constituição. Sendo uma tremenda tolice toda esta discussão que envolve a mesma. Na verdade quando se diz escola sem partido, infelizmente, ela tem um partido definido, sua função, alienar, calar a boca dos professores e alunos, pois o pensar desestrutura e desmonta toda uma oligarquia retrograda. Fala-se muito em gestão democrática, mas fica sempre um ponto de interrogação, até que ponto ela é democrática? Além de não serem democráticos, faltam recursos técnicos. Nossa região é extremamente quente, faz-se necessário a climatização das salas que cansa os professores e alunos. Todos nós sabemos que cansaço físico leva a lentidão mental e a indisciplina. Atualmente várias repartições públicas não têm nem produtos básicos de higiene, Como por exemplo; papel higiênico, sabonete, água, café, etc. Nosso café e açúcar já faz tempo que compramos. Observamos todo um trabalho de mídia preocupada em notabilizar as coisas ruins que acontecem no interior das escolas públicas, ocultando muitas coisas boas do nosso cotidiano que não vem a tona.Apesar, dos salários não condizentes, aviltantes,longe da realidade social enfrentada; observamos que mesmo diante de toda esta situação, havendo um grande número de professores doentes, desestimulados mas;nunca ausente em relação aos seus alunos no sentido de ministrar aulas. Nossos alunos e alunas convivem uma grande parte de suas vidas na escola, sendo natural que haja uma interação maior entre ambos. Um filósofo grego chamado Sócrates foi condenado a ingerir cicuta em praça pública por defender a libertação dos jovens através do conhecimento. Atualmente não se mata através da cicuta mas sim através da ditadura econômica ,tenham certeza de que esta é bem pior do que a militar,desconhecendo o inimigo, matando silenciosamente, não existe corpo e nem alma; o Deus dinheiro fala mais alto. Aliás, podemos salientar que estamos nos tornando um país sem memória e deseducado, as questões sociais são gritantes, educação de qualidade parte da premissa que o conhecer aumenta a dignidade, enobrece o ser humano e acima de tudo vence a ignorância. Talvez aí esteja a ausência dos governantes em relação à Educação. Um povo culto e educado vai pensar antes eleger seus representantes, alienar é bem mais fácil do que educar.