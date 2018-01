Editorial

publicado em 30/12/2017

(Foto: A Cidade)

Há um dito popular no meio jornalístico que proclama: “para fazer jornal diário é preciso ter pedigree”. É uma labuta sem fim e termina o dia colhendo notícias para a edição do dia seguinte. Estamos nesta vida há 33 anos. Com esta edição impressa, que lhe chega às mãos, neste dia festivo e Ano Novo e marcado pela posse dos novos governantes, nós temos também a alegria de comemorar o nosso aniversário. Permita-nos falar de nós mesmos. A Cidade nasceu no dia 1º de janeiro de 1985 trazendo uma nova proposta de trabalho, quebrando tabús e assumindo uma linha editorial livre e independente, sem nenhum compromisso atrelado ao Poder Público. A Cidade faz defesa intransigente do interesse da coletividade, procurando cobrar mais ação dos governantes e apoiando iniciativas que visam o progresso e desenvolvimento da cidade.

Ao completar 33 anos de circulação, temos orgulho de todas as nossas edições. Algumas delas emblemáticas, mas todas pautadas na informação séria e coerente, ouvidas de todos os lados da fonte. Por isso, quando raramente uma notícia é contestada por uma autoridade, como aconteceu nesta semana, sobre o caso de dispensa de servidores em cargo de comissão, usamos de tecnologia para comprovar a nossa dignidade.

A Cidade é o único jornal diário desta região, além de Rio Preto, a manter a sua gráfica própria e ter autonomia sobre o horário dos seus impressos. A nossa Central Gráfica foi instalada para a impressão do nosso primeiro número e nesses 33 anos passou por ampla remodelação acompanhando a evolução do setor. Foram muitos investimentos para que pudéssemos atingir o patamar do colorido e do moderno sistema “off-set”.

Outro fator que nos orgulha é a nossa equipe de trabalho constituída por profissionais graduados e dignos dos grandes órgãos de imprensa pela competência que exercem suas funções. Muitos outros passaram pela nossa redação, se aprimoraram e hoje, mercê dos seus talentos, figuram na grande imprensa desse país, para o nosso orgulho.

Ao limiar de um novo ano, renovamos nosso compromisso de continuar ativo e fazendo jornal com seriedade, princípios que nortearam o nosso primeiro número em 1985. O nosso compromisso é com o leitor. É para ele que fazemos cada uma das nossas edições.

Numa outra ponta como fonte de informação, inauguramos recentemente a Cidade FM - 94.7 - um novo canal de notícia e do esporte, que integra o Grupo Cidade de Comunicações, formando um tripé de notícias com o jornal A Cidade e a Cidade FM 88.5 em Cardoso. Compartilhe conosco desse otimismo. E um promissor ANO NOVO à todos.