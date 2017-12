Grazi Cavenaghi

publicado em 17/12/2017

Sua vida está tranquila, sem problemas e novidades? Ou cheia de desafios? Como aquela expressão popular “matando um leão por dia”. E você, como está?

Conta uma historinha, que os japoneses, com a escassez de peixes em suas águas próximas, buscavam-nos cada vez mais longe e com maiores navios. Porém, os peixes chegavam congelados, o que não agradava o paladar japonês. Para resolver a situação criaram grandes tanques onde os peixes eram transportados vivos. Os tanques vinham extremamente cheios, e os peixes como “sardinhas enlatadas’’, chegavam vivos, mas cansados e sem movimento. Desta forma perdiam o sabor de fresco.

As empresas pesqueiras precisavam resolver esse problema. Mas, como fazer? Os peixes com qualidade eram os que se mantinham ágeis. Depois de muitas análises, o contratempo foi resolvido: colocaram um pequeno tubarão em cada reservatório. Ele comia alguns peixes, mas fazia com que os outros se movimentassem.

Assim somos nós quando nos deparamos com as adversidades, podemos nos paralisar, chorar e lamentar, ou correr em busca da solução. São nesses momentos que crescemos, que evoluímos.

Quantas vezes saímos em proteção aos nossos filhos, não permitindo sofrimento? Construímos uma guarida tão resistente que “enlata” o rebento, o tornando uma pessoa sem vida, sem sabor, sem qualidade, assim como os peixes. E o pior é que fazemos isso com o parceiro, com os amigos, com nós mesmos. E de forma inconsciente.

Coloque um tubarão no reservatório do seu filho, deixe-o nadar, o desafie a ser melhor, a tentar, a perder, a lutar, mesmo que para cada capítulo de sua história, algo morra. Isso o fará resiliente e conceberá novas oportunidades de crescimento e aprendizado. Ele irá descobrir as suas potencialidades, ficará forte e preparado para agir.

Coloque um tubarão no seu reservatório. Monotonia e mediocridade andam de mãos dadas. Você não precisa disso! Você precisa estar em movimento. Todo o ser humano precisa de instigações. São elas que nos levam além, a sair da comodidade e se refinar.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Como está sua vida? Analise os diversos “setores” dela. Que fruto você colhe de cada um? São saborosos e com qualidade? Se não forem, coloque um tubarão em cada um dos setores que precisam. Como faço isso? Essa pergunta só você pode responder.

Tente enxergar a sua relação com os filhos, se tiver, e também com as pessoas mais íntimas. Você os protege demais? Deixe o tubarão as colocarem em movimento.

Desafie-se, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?