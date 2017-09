Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 13/09/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Se você já usou própolis alguma vez na vida (seja via spray, seja por gotinhas diluídas em água), é bem provável que tenha sido para aliviar alguma dor ou infecção na garganta. E tem fundamento. Estudos clássicos da década de 1990 mostraram que a substância combate bactérias responsáveis por doenças nas vias respiratórias. Até as bactérias do estômago saem perdendo. Um experimento feito por cientistas turcos ano passado constatou que o extrato de própolis é capaz de inibir o crescimento da Helicobacter pylori, causadora de gastrite, úlcera e câncer de estômago. Hoje gostaria de falar mais sobre esse poderoso alimento quando utilizado antes de dormir !

Vamos conversar sobre seus benefícios :

1- Potente antiviral ;

2- Na prevenção de enxaquecas;

3- Antiinflamatórios ;

4- Diminuiu crises de Asma , tosse e expectoração ;

5- Ajuda a diminuir desenvolvimento de células tumorais ;

6- Uma vez que contém flavanóides, ingestão regular de própolis pode artenuar numerosas doenças crônicas, principalmente de coração e vasos sanguíneos, doenças vasculares cerebrais, diabetes, artrite reumatóide.

7- Propólis e geléia real contém matéria semelhante à insulina e ajuda a reduzir o nível de açúcar

8- Os cientistas afirmam que a ingestão regular de própolis pode reduzir sua dose diária de insulina, mas você só deve fazê-lo sob a supervisão e orientação do seu médico.

9- Durante 2005 foi oficialmente provado que o uso regular de própolis reduz o nível de colesterol, triglicérides e nível de açúcar no sangue.

10- Própolis e seus flavonóides protegem e renovam as células do pâncreas que secretam insulina e podem até aumentar o número de ilhas dessas células no tecido pancreático. Eles também aumentam a sensibilidade das células à insulina.

11- Na Grã-Bretanha, há uns quinze anos, foi comprovado o chamado efeito anti-agregante plaquetario do própolis, assim chamado, a prevenção da coagulação do sangue !

12- Ajuda a emagrecer

E muitos outros, mas não caberia no texto. Torne isso um hábito! E o melhor, própolis é MUITO BARATO.

A versão orgânica do própolis é a que oferece mais benefícios. Por isso, preste atenção no rótulo. Procure um profissional para orientá-lo a forma correta de sua suplementação.