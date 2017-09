*Nasser Gorayb

publicado em 22/09/2017

Pelo que parece o “rolo” vai continuar. Se o pais já está parado, pode parar ainda mais. A segunda denuncia do Presidente deve custar muito caro para a nação. É possivel que alguns no Congresso estejam torcendo para que cada vez mais “a coisa fique preta”, pois, assim, para esses alguns, fica mAis facil cobrar faturas bem gordas. Enquanto isso a nação, o povo melhor dizendo, vai sofrendo. Que pena !, poderia ser diferente.

Dizem que as instituições estão funcionando normalmente, não podemos duvidar, aspectos juridicos são para entendidos. Apenas devemos pensar com a razão, deixar de lado as emoções partidárias, e entender definitivamente que o pessoal eleito e alguns nomeados, (nem todos), deixam a desejar no quesito humano, abandonam o povo brasileiro a propria sorte para saciarem seus egos.

A Reforma Política até agora não foi feita. Nem algumas burradas que estavam previstas foram votadas. Sei lá se sai alguma coisa, afinal à exemplo do ditado popular: “são raposas tomando conta do galinheiro” e, neste momento não vão fazer nada que os prejudique, apenas paliativos enganosos. Pobre nação brasileira...

Vai ser dificil aparecer alguem com força politica suficiente para fazer votar alguma coisa como: “Quem já foi ou já é não pode mais ser votado”. “Qualquer politico ou funcionário nomeado, em qualquer cargo, terá limite de mandato e de tempo no cargo”. A troca é salutar, em algum momento surge alguem com boas ideias e atitudes.

Cada dia mais percebemos claramente que boa parte da população está cansada de ouvir sobre os fatos noticiados. O noticiario, apesar de importante para divulgação, está ficando enfadonho.

Muitos perguntam: Por que o povo não explode? A resposta aparentemente é simples: não existe um lider confiável com espaço na tal de midia para fazer o chamamento. Com isso, em algum momento, podemos caminhar para um populismo barato, irresponsável, que depois deixará o povo decepcionado, além, é possivel, de muitas burradas serem cometidas.

O proprio planeta está vivendo dias de angustia. Para quem consegue raciocinar um pouco, essa historia entre o “topetudo e o gordinho” pode acabar num imenso desastre. O diálogo precisa prevalecer sobre a força, ou muitos serão simplesmente derretidos. Isso é desumano.