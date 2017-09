José Renato Nalini

publicado em 13/09/2017

Votuporanga vai escolher o melhor estudante de 2017, num evento patrocinado pelo Rotary Club. O lançamento do concurso foi em 30 de agosto, com a presença do Prefeito, Diretor Regional de Ensino da Rede Pública Estadual, Secretária Municipal de Educação, Diretores de Escolas Públicas e Particulares.

As inscrições vão até 6 de outubro, na Diretoria Regional de Ensino. Uma prova selecionará os dez melhores estudantes e será realizada no dia 12 de novembro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus de Votuporanga. E a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 22 de novembro, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga.

É a 16ª vez que Votuporanga premia o seu melhor estudante. O concurso tem por objetivo reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública da cidade. Podem participar todos os alunos do 9º ano, matriculados em escola da Rede Pública.

A fase semifinal ocorrerá dentro da própria unidade escolar. Os dirigentes são responsáveis pela seleção dos melhores estudantes, utilizando critérios de avaliação que entenderem o mais justo e adequado. Serão selecionados quatro estudantes de cada sala de 9º ano e estes participarão da prova final.

A seleção final premiará dez estudantes, classificados após se prestarem a uma prova, com 70 questões de múltipla escolha, sendo 5 de atualidades e inglês, 10 de ciências, geografia, história e matemática e 20 questões de português.

É uma excelente forma de despertar no aluno a responsabilidade por aprender a cada dia mais, com a possibilidade de mostrar o seu aprendizado num certame que o estimulará a concorrer, para alcançar a premiação e o reconhecimento de sua comunidade.