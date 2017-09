Grazi Cavenaghi

publicado em 17/09/2017

Quantas coisas que você planejou e não deram certo?

Malas prontas para a viagem dos sonhos quando algo ocorre. Você planejou fazer faculdade, trabalhar na profissão escolhida e nada daquilo aconteceu. Sonhou casar com um príncipe encantado ou com a princesa dos contos de fadas, e cadê?

Sem falar das vezes que as pessoas são levadas inesperadamente dessa nossa vida, sem nos avisar, de repente. Uma amiga que perdeu o pai recentemente, me contou que o tem a ajudado a passar por esse momento são os textos da americana Sheryl Sandberg, diretora do Facebook e braço direito de Mark Zuckerberg. Disse que foi o que fez ela voltar a se concentrar no trabalho e ter ânimo para continuar.

Sheryl perdeu seu marido em 2015 em uma viagem no México, onde ele teve um infarto fulminante na esteira do hotel. Ela, tão confiante, se viu sem chão. Nem preciso descrever o que ocorre quando o luto chega, pois com certeza é uma dor não mensurável e muito pessoal. Com dois filhos, se viu sem forças para as atividades do dia-a-dia. Um dia, conversando sobre as atividades da escola dos filhos, um amigo a despertou, dizendo que se o plano A dela não estava disponível, era preciso seguir com o plano B.

Difícil? Demais! Ela lançou um livro, ‘O plano B” que tem ajudado muitas pessoas pelo mundo a viver sem o plano A. Com certeza a dor continua intensa e ninguém sabe se ficará bem, o importante é não se culpar, é ser grato e entender que nada é permanente. Sheryl conta que uma das coisas que a ajudou seguir foi quando o psicólogo Adam Grant, coautor do livro, disse que poderia ser pior, que o acidente com seu marido poderia ter acontecido quando ele estava com os filhos, dirigindo. Ela diz que aprendeu com a dor e a resiliência que “Somos mais vulneráveis do que pensamos, mas mais fortes do que imaginamos”.

Sabemos que usar o nosso plano B é inevitável em diversas situações da nossa vida, algumas mais leves, outras “pesadas” demais, e que muitas vezes a infelicidade não passará. O convite hoje é para que você aloque sua atenção sobre o como poderá conviver sem seu plano A, voltando a sua atenção para o positivo, o que te faz feliz. Viver um dia de cada vez faz toda a diferença. Todos os dias é como se você ganhasse uma quantidade de energia, o como você irá usar é escolha sua.

Existem coisas que infelizmente não conseguiremos mudar, então o melhor é olharmos para a frente, e seguirmos passo a passo. Fazendo do nosso plano B o melhor que pudermos.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Comece por se perdoar e tirar a culpa de tudo que já foi, que já aconteceu, mesmo que ainda a dor seja grande. Aceite a dor, não negue, mas aceite a chegada do plano B, e descubra a força que está dentro de ti e vai te fazer seguir, pois queremos o eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +