Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 27/09/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

A ciência moderna redescobriu esta prática humana milenar e vem desmistificando as crenças em torno do jejum. A história humana é pautada na fome e sobrevivência. O organismo parece ter sido programado para lidar com a fome, mas não com o excesso de alimentação. Baseado nesta inteligência biológica, desde tempos remotos, o jejum é recomendado como uma maneira de cura e transformação, quer seja através da promoção da saúde, do desenvolvimento espiritual, ou como ferramenta para se tentar mudar uma situação política ou social.

Há anos o jejum tem sido usado na Europa como tratamento médico. Muitos spas e centros de tratamento, especialmente na Alemanha, Suécia e Rússia, usam o jejum com supervisão médica. Nas últimas décadas, a prática ganhou popularidade através da medicina alternativa americana, que foca no benefício da desintoxicação, seguindo o princípio de que o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo é responsável por muitas doenças e condições.

O jejum é a abstinência total da ingestão de alimentos, por vontade própria, durante um período. Porém, alguns autores utilizam o termo jejum em dietas de macronutrientes específicos com ingestão de 25% das necessidades energéticas. O tipo de jejum praticado pode conter variações, dependendo dos objetivos e especificidades de cada pessoa que o realiza. E desde que somos tão distintos uns dos outros, é muito positiva a existência de vários tipos de protocolos de jejum já estudados pela ciência, comprovando seu alcance preventivo e seu potencial para tratamento de doenças ou desequilíbrios. De maneira bem simplificada, a abstinência da ingestão de alimentos por períodos determinados permite que o seu organismo possa focar em suas funções de reparo celular e rejuvenescimento dos tecidos, entre outras, ao invés de precisar continuamente despender energia com o processo de digestão. Os potenciais benefícios do jejum intermitente são muitos e podem ser aproveitados de maneira preventiva ou curativa, associando-o a outras terapias.

Benefícios do Jejum

PERDA E MANUTENÇÃO DO PESO

LONGEVIDADE

REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE INSULINA

REDUZ MARCADORES DE INFLAMAÇÃO E DOENÇAS CRÔNICAS

SAÚDE CARDIOVASCULAR

AUMENTO DOS NÍVEIS DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH)

REDUZ EFEITOS COLATERAIS DE QUIMIOTERAPIA

REDUZ SURGIMENTO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS

QUEIMA DE GORDURA CORPORAL

MELHORA DE PRESSÃO ARTERIAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA E RITMO DO INTESTINO

Consulte seu médico ou nutricionista antes de realizar um jejum. É importante começar a prática gradualmente, iniciando em horário que lhe seja confortável para que o seu corpo possa ir se adaptando às mudanças e que você possa desfrutar do processo. Pacientes com diagnóstico de gota, pessoas sob medicação, diabetes e refluxo gastroesofágico precisam ter cautela ao realizar o jejum.

Algumas contraindicações absolutas para o jejum são:

1. Pessoas severamente mal nutridas ou abaixo do peso

2. Menores de 18 anos

3. Gestantes e lactantes