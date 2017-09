Manuel Ruiz Filho

publicado em 20/09/2017

Muito me estranhou um investimento de grande importância para a cidade ter que se sujeitar a uma análise dessa natureza. Tem coisa estranha nisso. A primeira impressão que estou tendo é que os que estão defendendo a aprovação é que a repudiam de verdade. O povo não é tão trouxa como alguns podem pensar. Esse tipo de análise deve ser feito para instalação de postos de combustíveis, frigoríficos, curtumes, motéis, etc. Um empreendimento que tem dado tão certo em todas as cidades que conheço pela qualidade dos serviços que tem prestado à população não pode ser barrado por interesses de meia dúzia.

O Ibis tem um atendimento de excepcional qualidade e talvez seja essa a barreira que enfrenta. Eu não entendo como isso pode acontecer! Amigo leitor, você já percebeu que as pessoas que tentam dirigir a cidade sempre estão direcionando as coisas para seus interesses? Se esse empreendimento não acontecer será preciso fazer uma campanha para retirar da cidade todos os postos de combustíveis e também os hotéis. Também seria oportuno que se apresentasse à população os processos que foram feitos para aprovar esses investimentos na cidade de Votuporanga. Isso está me parecendo uma balela de grande monta. Condicionar o investimento à construção do shopping me parece também uma jogada de interesse.

Esse shopping já devia estar funcionando há muito tempo e continua emperrado pelo interesse de alguns. Sua inauguração já foi protelada uma infinidade de vezes e ele continua lá, feito um elefantinho branco. A administração só parece saber reinaugurar obras para projetos eleitoreiros. Nessas épocas reinaugura-se tudo.

Aquele prédio no final da Avenida do Assary já devia estar sendo utilizado para alguma coisa proveitosa, no entanto continua lá, parecendo o túmulo de Ramsés III. Francamente eu fico perplexo com coisas que a mídia publica com a finalidade única de ilusão de ótica. Nada contra os jornais porque são empresas que recebem para seu sustento. Parece que situações abomináveis só acontecem na minha querida Votuporanga.

Precisamos orar para que as coisas mudem. Cada votuporanguense deve usar seus dotes religiosos para pedir ao Ser Supremo “para que dê um jeito” naqueles que fazem da cidade os quintais de suas casas. Tá difícil de acreditar nas palavras dos politiqueiros e também daqueles que reforçam sua trupe. Rezemos ao Senhor para que nosso prejuízo seja sempre o menor possível.