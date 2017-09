Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 20/09/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Hoje quero falar sobre um assunto muito relevante, a SOJA!

De todas as crenças sobre alimentação, aquela que considera a soja como alimento saudável é uma das mais perigosas.

Produtos industrializados a base de soja nunca fizeram bem à saúde, muito pelo contrário, há uma infinidade de estudos de conceituadas Universidades ligando a soja a vários problemas de saúde, entre elas, disfunções da glândula tireoide.

Durante o processo industrial dos derivados de soja são produzidos dois compostos muito tóxicos: LISINOALAMINA, um conhecido agente carcinogênico, e ÁCIDO GLUTÂMICO, composto com ação tóxica ao cérebro. Eles não são nada bons! A soja reduz células de defesa favorecendo o desenvolvimento de infecções. Além disso, muitos compostos a base de soja são acrescidos de xarope de milho, que tem sido associado a epidemia de obesidade.

E o leite de soja? Ele é um extrato vegetal, não é soja pura, e de saudável não tem quase nada, apesar de ser indicado para lactentes sob forma de leite em pó em substituição ao leite de vaca. O leite da soja é rico em fitoestrogênios, substâncias presentes nas plantas e que, uma vez no organismo, tem efeito semelhante aos estrogênios, hormônios responsáveis pelas características femininas do corpo.

A alta concentração de estrogênios, sem a presença protetora da progesterona, amplia o risco de surgimento de células cancerígenas, principalmente em mulheres. Em crianças, pode acelerar e alterar o desenvolvendo hormonal.

A soja contém ácidos graxos, que são principalmente gorduras poli-insaturadas Ômega-6. Consumir muitos alimentos ricos em Ômega-6 na dieta, pode levar a inflamação e vários problemas de saúde.

Um grande perigo e que merece ser alertado é a adição de derivados da soja, como a lectina, em diversos tipos de alimentos industrializados, como azeites de oliva, óleos vegetais, biscoitos, embutidos de carne como hambúrgueres, sorvetes, bebidas com suco de frutas, alimentos congelados, pães, massas, margarinas e shoyo.

Expor os nossos filhos a ivoflavona, presente na fórmula infantil à base de soja, é muito perigoso. A soja pode causar problemas neurológicos nos bebês e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Sem falar que a fórmula infantil de soja, também é alta em alumínio, o que é prejudicial à saúde.

Também existem evidências de que a fórmula de soja durante a infância pode levar a um alongamento do ciclo menstrual e um aumento nas dores durante a menstruação na idade adulta.



Dr. Mas não poderei comer nada de soja? Duas opções podem ser interessantes e benéficas: a proteína isolada da soja e o tofú, que é o queijo com soja fermentada.



Dê o primeiro passo para a vida mais saudável, busque orientação de um profissional e mude seus hábitos alimentares.