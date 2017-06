César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 14/06/2017

A “corrida do ouro” nos Estados Unidos foi um movimento que levou milhares de pessoas a povoar o que hoje conhecemos como Califórnia, em busca de riqueza. Cidadãos de todo o mundo, mas principalmente do leste americano, correram (muitos literalmente) para o árido oeste à medida em que as notícias de descoberta de ouro se espalhavam.

À exceção da produção de pás e picaretas, todas as outras atividades foram abandonadas e a extração do metal emergiu com uma das principais ocupações da época, alimentada pela falsa esperança de encontrar uma terra farta de pepitas.

Não precisamos ser grandes estudiosos nem criativos para saber que essa história não acabou bem. Em mais um exemplo do prejuízo que é participar de um movimento de manada, o famoso “vai com os outros” (infelizmente não seria nem o primeiro e muito menos o último desses movimentos), pouquíssimos aspirantes à minerador enriqueceram.

Raramente, porém, o fracasso se dá pela falta do fator de riqueza, ou seja, havia ouro em abundancia na região e muito foi extraído. O que não havia era planejamento já que os custos foram subestimados e acessos, superestimados. Na visão de quem se aventurava era uma coisa barata e fácil quando na grande maioria das vezes é exatamente ao contrário: ficar rico dá trabalho.

Agora, troque as palavras ouro por investimentos e aspirantes à mineradores por investidores mal informados e o que eu mais vejo ainda hoje é um bandão correndo sem liderança alguma em busca de alguma preciosidade que os faça ganhar dinheiro. Pessoas que insistem em não tratar seu patrimônio com carinho e investem por conta própria, ou pior, pedem ajuda para os “diqueiros” de plantão em uma agência bancária.

Em homenagem a todos os que participam dessa corrida do ouro moderna, compartilho alguns mandamentos do Manual do Investidor Ruim, ou apenas Manual I.R.

Invista por conta própria, o que de mal pode acontecer? Temos inúmeros casos de pessoas que ganharam dinheiro sem saber o que estavam fazendo.

Não se planeje para o futuro, aproveite o momento gastando todo seu dinheiro e não tenha mais para sua terceira idade.

Invista pelo banco, aceitando dicas de seu gerente, ele não tem metas a bater não, pode ficar tranquilo, está pensando apenas em seu interesse.

E, por fim, ande com a manada. Todas as pessoas que conhecemos tiveram sucesso fazendo exatamente o que a maioria estava fazendo. Não vá você querer ser o diferentão que possui assessoria de investimentos e agora ganha dinheiro com isso.