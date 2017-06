César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 21/06/2017

Aproveitei essa parada do feriado para colocar alguns estudos em dia e tive a oportunidade de assistir à excelente palestra de Barry Schwartz disponível no TED (altamente recomendado) sobre o paradoxo da escolha. O psicólogo inicia apresentando o que julga ser o dogma central da sociedade moderna: a liberdade individual. Se maximizarmos esse fator, estaremos, por consequência, elevando o bem-estar das pessoas. E a maneira como podemos fazer isso é maximizando suas opções de escolha. Quanto mais escolha uma pessoa tem (até um limite desconhecido), mais liberdade e, portanto, maior será seu bem-estar.

A princípio isso parece bastante obvio, e é. Está tão enraizado em nossa cultura que não paramos para pensar que a liberdade de escolha (e principalmente ter opções) é grande responsável por nossa felicidade individual. Se você vai a um restaurante que possui apenas duas opções de prato, existe grande chances de você não sair satisfeito de lá, mesmo que tenha liberdade de escolha. Agora, em um estabelecimento que te ofereça 30 opções de algo para comer, tem que ser muito chato para não achar nada que goste.

E assim como em restaurantes, a maioria dos locais nos oferece uma infinidade de opções: dezenas de pastas de dente, combos de TV e internet, fones de ouvido. Desafio a algum de vocês me apresenta uma categoria de bem de consumo que não possuem suficiente opções. E isso é uma boa coisa. Particularmente compartilho a opinião do Dr. Barry quando diz que liberdade e opções de escolha (novamente, até um certo limite) é igual a bem-estar.

Porém, vemos a mesma variedade para áreas muito mais significativas do que o consumo, por exemplo na minha: grana! Se hoje um banco é como se fosse aquele restaurante com apenas dois tipos de prato (e grandes chances de você sair com fome) a XP Investimentos é mais como o Mercado Municipal com os melhores produtos aos melhores preços e você ainda pode provar na hora. Porém é aí que está o tal de paradoxo: com tanto poder de fogo nas mãos, o indivíduo não sabe o que fazer. E para piorar, os vulgos especialistas nos assuntos são apenas os apresentadores das opções, transferindo o risco da escolha para o paciente.

Mas aqui não, aqui fazemos diferentes. Portanto, apresento o prato principal (que apesar das inúmeras opções, é esse que vai acabar com sua fome por dinheiro). Ele é um fundo de investimento multimercado macro, preparado com ingredientes importados, ou seja, investe tanto no mercado local como no internacional, diversificando eficientemente nesse momento de safra podre no Brasil. Acompanha taxa de administração pequena e é entregue pela equipe de gestão que há anos serve mais rentabilidade que qualquer outro, a Adam Capital. O nome dessa iguaria? Adam XP Macro Strategy, o mais novo integrante do cardápio da XP e o único capaz de saciar o apetite do investidor.

ps: não deixem de assistir à palestra sobre o paradoxo da escolha.