César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 28/06/2017

Aconteceu em São Paulo, na semana passada, a maior feira de investimentos da América Latina (quiçá do globo terrestre): a Expert 2017. Apresentado pela XP Investimentos, o evento contou com a presença das maiores instituições do mundo sem falar em protagonistas nas esferas políticas e financeiras como João Dória, DeltanDallagnol, Arminio Fraga, Bernardinho, César Urbini, entre outros.

A Expert tem papel importantíssimo em prosseguir com a missão da XP (e a minha própria) de levar conhecimento e formação sobre investimentos a você, permitindo o intercâmbio de informações entre as partes que podem se atualizar, aprender e ensinar. Afinal de contas, o que há de mais atual e eficiente para fazer com que você ganhe dinheiro passa por lá. É como se fosse o salão do automóvel só que ao invés de carros e mulheres tem rentabilidade e dinheiro.

E essa habilidade foi colocada à prova no primeiro dia de feira. Em um fato inédito, a XP abriu as portas ao público em geral e permitiu que investidores individuais bebessem da fonte de ouro. Um dia repleto de atividades voltadas para os clientes que se divertiram mais que criança na Disney (ou adulto mesmo). O ponto alto foi o primeiro campeonato de traders do Brasil.

Para quem não sabe, trader é aquele cidadão responsável pelos retornos astronômicos que vemos em Fundos de Investimento. Investindo em tudo o que ele pode investir, procura valor nos mais diversos mercados, tudo isso para que você não precise procurar onde e o que dá mais dinheiro. A competição recriou o que seria esse trabalho e premiou o primeiro colocado com uma Tradingstation(um computador de última geração com muitíssimas telas). E em um dia que contou com mais de 7 mil pessoas, quem você acha que ganhou a paçoca toda?

Mas é claro que foi um cliente da Flow Investimentos! Graças à nossa correta assessoria, ele ganhou mais dinheiro do que qualquer outro lá dentro e levou para casa um computador que mais parece a cabine de um avião, para que continue investindo conosco e ganhando cada vez mais. Ganhando assim como você, que sabe não precisar de um computador com 12 telas para ter alta rentabilidade. Só precisa de um telefone: o meu.

Se em um evento com tantas atrações, consegui ajudar um cliente a ganhar mais que qualquer outro dos 7 mil elementos que estavam lá, imagina o que eu não faço quando estou concentrado (todos os outros dias) por você.