Estamos em construção - Cap XX

publicado em 19/06/2017

Tempo de leitura: 4 min

Somos o que acreditamos ser. Claro que não basta acreditar, devemos agir.

Estamos em uma avalanche de pessoas vendendo Sucesso em fórmulas simples pelas redes. Fácil assim? Claro que não!

Terminamos hoje a construção da “Pirâmide do Sucesso” do coach John Wooden, com todos os blocos firmes: entusiasmo, cooperação, lealdade, amizade, diligência, presteza, iniciativa, atenção, autocontrole, condicionamento, habilidade, espírito de equipe, equilíbrio, confiança e grandeza competitiva. Além dos blocos, assentados com a certeza de que estamos no caminho certo, tivemos os apoios laterais: ambição e sinceridade, honestidade e adaptabilidade, segurança e sabedoria, integridade e luta, paciência e fé. Ufa! Foram passos longos e de reflexão. A ação que nos causou é que gera o sucesso. Então agora posso afirmar que tenho sucesso? Acredite, prêmios, dinheiro, vitórias, não bastam para chegar ao topo. Precisamos esquecer a opinião dos outros e focar em nós. Você, sua excelência em tudo que faz e sua vontade de ser melhor a cada dia é que determinam o seu Sucesso! É o esforço de fazer o melhor naquele momento. Não é fazer o possível, é fazer o seu melhor. Como sempre repete o filósofo Mário Sérgio Cortella em suas palestras: “Não é o melhor do mundo. É o teu melhor na condição que você tem enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda'’.

Não aceite qualquer coisa para ti, queria sempre o melhor, faça sempre o seu melhor.

Claro que teremos diversas quedas. Eu,no final do dia, tenho sempre uma lista grande de erros. Antes ficava me questionando: você não aprende? Por que faz tantas coisas erradas? Fez isso de novo? Hoje eu penso: o que aprendi com isso? E sigo, com mais um aprendizado. Como diz um ditado do mundo corporativo: erre, mas erre rápido! É assim que aprendemos.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Retomaremos a definição de sucesso do Wooden que nos norteou durante essas 20 semanas e que para mim é a melhor que já tive:

“Sucesso é a paz de espírito resultante da satisfação de saber que você fez o possível para atingir o seu melhor".

Quem de vocês não gosta de se sentir em paz?

Pense em momentos que você se sente em paz. Com que você está? Onde você está? Que sentimentos têm? Pensou? Com certeza esses são momentos de sucesso.

Então agora é seguir o nosso dia, fazendo o nosso melhor, pois com certeza a nossa construção é diária. É a excelência nas pequenas coisas e o foco em nós que nos levam além.

Hoje sempre melhor que ontem.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +