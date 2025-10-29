Com sua saída da Prefeitura, Jura afirma que agora poderá se dedicar à da “Frente em Defesa do Governo Lula/Alckmim”

publicado em 30/10/2025

Com sua saída da Prefeitura, Jura afirma que agora poderá se dedicar à da “Frente em Defesa do Governo Lula/Alckmim” (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO ex-vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), irá cumprir hoje o seu último dia de expediente como chefe de governo do prefeito Jorge Seba (PSD). Ao ser questionado sobre seu futuro, o político não descartou a chances de se candidatar a deputado nas eleições de 2026.Para recordar, Jura pediu exoneração do cargo que ocupava no início do mês, com o compromisso de permanecer até o fim de outubro para um processo de transição. A decisão se deu poucos dias após uma reunião entre dirigentes e membros do PSB, onde foram discutidos temas como a relação do partido com o atual governo, diante da proximidade das eleições do ano que vem.A saída do ex-vereador também está atrelada a uma espécie de reforma administrativa que está em andamento no primeiro escalão da Administração Municipal. Como ele estava cotado para “cair”, se antecipou e pediu para sair.Todo esse processo e especulações, porém, segundo Jura, não deixam mágoas e sim a sensação de dever cumprido. “Sou grato pela oportunidade que tive e acredito que cumpri com determinação minha função de assessor de gabinete nesses 10 meses. Todas as demandas que chegaram no gabinete eu atendi e encaminhei resoluções. Organizei reuniões entre secretários para debater e chegar a bom termo e muitas vezes fiz questão de estar “in loco” em demandas, encaminhando para o setor competente para resolver o problema”, disse o ex-vereador, em entrevista aoCom sua saída da Prefeitura, Jura afirma que agora poderá se dedicar à da “Frente em Defesa do Governo Lula/Alckmim”, composta por partidos e pessoas de centro-esquerda, e organizar a nível regional as campanhas de senadores, deputados estaduais e federais que compõem o campo que apoio ao atual governo brasileiro. Já em relação a uma eventual candidatura em 2026, ele não confirma, mas também não descarta.“Farei viagens a Brasília e São Paulo, manterei contatos com as principais lideranças de ambas cidades e só então poderemos falar mais sobre o futuro”, concluiu.