Anote Aí

publicado em 26/02/2025

Deputado Fausto Pinato agora diz que vai mudar para Rio Preto e pode trocar o PP pelo MDB (Foto Redes Sociais)

Dizem que o pessoal da prefeitura não perdeu o tempo e atacou as obras de recuperação dos aparelhos de ar condicionado em escolas, já na segunda-feira, dia 24, antes da sessão da Câmara. É que havia uma pré-disposição de protestos de pais de alunos para o momento da reunião dos vereadores. Antecipando o trabalho em algumas unidades escolares, a prefeitura abafou qualquer disposição de protesto.Assim, a sessão da última segunda-feira transcorreu com normalidade. Não houve projetos polêmicos e os pronunciamentos na tribuna livre foram marcados apenas por reivindicações dos vereadores.Nem tudo são flores no cenário do legislativo. A repercussão da sessão da semana passada ainda paira no ar. Dizem nos bastidores que ainda existem vereadores desconsolados e temerosos da repercussão do seu procedimento na hora de votar o projeto polêmico. O consolo é de que tudo isso passa com o tempo. Será?