Anote Aí

publicado em 14/02/2025

Chino Bolotário fala com otimismo dos contatos mantidos com empresários para se instalar em Votuporanga. (Prefeitura de Votuporanga)

Sai de baixo,

Nas conversas ao pé do ouvido consta que as lideranças do grupão já não estão bebendo vinho na mesma mesa. Dizem que alguns dos poderosos da política local estão deixando de escanteio o prefeito Jorge Seba. Por outro lado, há uma disputa aberta para deputado: enquanto uns permanecem fiéis ao Carlão, outros acenam para Danilo Campetti. Na frente tapinha nas costas e por trás só cotoveladas.

A dança,

Um deputado bem apoiado na cidade pediu a cabeça de um secretário da prefeitura. O argumento era de que a pasta ocupada pelo tal secretário, é do partido, conforme combinado na eleição do prefeito. Porém, agora, secretário está flertando com outro deputado. Sendo assim, a ordem do partido é para desocupar a cadeira.

Aqui, não!

O prefeito Jorge Seba ignorou o pedido do deputado e bancou o emprego do secretário. Assim o café ficou amargo para o presidente da legenda, que reconhecidamente tem forte influência na política local e com o prefeito. Jorge, depois que venceu a batalha na escolha do seu vice já não tem medo de “cara feia”.

