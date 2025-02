Anote Aí

publicado em 01/02/2025

A provedoria da Santa Casa local, exercida pelo empresário Amaro Rodero, está celebrando uma grande conquista. Depois de muitas tentativas sem sucesso, finalmente foi anunciado ontem o retorno da especialidade neurocirúrgica para o nosso principal hospital filantrópico. Sempre nas tentativas de implantação daquele serviço a justificativa da recursa era pelo alto custo da especialidade.Convenhamos, a Santa Casa sem a neuro nunca esteve completa. Sempre que alguém necessitasse com urgência do atendimento daquela área clínica era necessário ser encaminhado para Rio Preto. Diante disso, o ato de ontem, anunciando a especialidade médica no hospital a partir da próxima segunda-feira, dia 3, deve mesmo ser muito comemorada.No ato promovido pela diretoria da Santa Casa, diante das principais lideranças políticas da cidade, quem saiu de bola cheia foi um deputado de Rio Preto, mas de origem votuporanguense. Danilo Campetti (Republicanos) foi saudado como "o pai da matéria". A ele foi atribuído os méritos pela grande conquista da Santa Casa. O deputado Carlão foi representado no ato pelo ex-diretor da CDHU, Osvaldo de Carvalho.