Anote Aí

publicado em 25/01/2025

Natielle Gama: com ela a esperança de uma Câmara mais ativa. (Foto A Cidade)

Nesta segunda-feira, dia 27, a Câmara Municipal de Votuporanga realiza a sua primeira sessão ordinária do ano, pós recesso parlamentar. A expectativa é para a chegada dos novos integrantes do legislativo. São cinco os novatos; três retornam de outras legislaturas e ainda outros sete que foram reeleitos da legislatura passada.Podemos considerar sangue novo no legislativo os eleitos Dr. Leandro, Sgto. Marcos Moreno, Debora Romani, Marcão Braz e Natielle Gama. Outros dois que já foram vereadores em outras legislaturas e estão retornando à Câmara: Carlim Despachante, Vilmar da Farmácia e o Wartão. Os demais fizeram parte da legislatura passada. Ao todo são 15 vereadores.É natural que os novos vereadores vão querer mostrar serviço. Alguns deles devem até estar ensaiando discurso para a sessão desta segunda-feira. Outros devem apresentar um calhamaço de indicações cobrando o Poder Público para ações sugeridas pelos seus eleitores. Enfim, a primeira sessão ordinária do ano sempre desperta atenção para sentir o desempenho dos novatos.**Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.