Anote Aí

publicado em 18/01/2025

O cenário político de 2025 promete. Será o ano para os deputados, pretensos candidatos à reeleição, montarem os seus projetos políticos e comprometerem-se com lideranças na busca de apoio para a corrida eleitoral de 2026. Pela região o “caldeirão” começa a ferver.Em Rio Preto o deputado federal Paulo Bilynskyj já avisou que está mudando para lá de mala e cuia. A ideia do parlamentar é criar um reduto eleitoral na região e garantir a sua reeleição. Ele vem da capital paulista e justifica a sua opção por Rio Preto porque a cidade carece de um legítimo representante das pautas da “extrema-direita”, entre as quais a armamentista.Paulo Bilynskyj sabe que vai enfrentar autênticas feras das urnas. Rio Preto tem a certeza que o deputado Luiz Carlos Motta (PL) vai para a reeleição. O ex-prefeito Édinho Araujo (MDB) também acena que vai disputar para deputado federal. O ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido) é outro nome que poderá surgir na corrida e fala-se também no atual secretário da saúde, Eleuzes Paiva, que já foi federal e hoje é o cacique do PSD na região. Entre outros.**Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.