Anote Aí

publicado em 08/01/2025

Lucas Nolêto Ferreira (ao lado do prefeito): este é o assessor parlamentar do deputado federal Tiririca que sempre é muito bem recebido pelas lideranças(Foto Prefeitura de Votuporanga)

Circulou pela cidade no dia de ontem o assessor parlamentar Lucas Nolêto Ferreira, do gabinete do deputado federal Tiririca. Recorda-se que o assessor de Tiririca foi quem viabilizou junto ao deputado famoso emendas parlamentares importantes para a Santa Casa. O seu bom trânsito com as lideranças locais foi tão marcante que ele foi agraciado até com título de cidadania, na Câmara Municipal.Para um encontro com o assessor do deputado Tiririca, o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose, mais o vice Luiz Torrinha e a Janaina, entre outros graduados da prefeitura, estiveram juntos para um almoço no restaurante "Garfu's". O clima era de entusiasmo, numa clara demonstração de que o assessor parlamentar de Tiririca está em alta em Votuporanga.Comentários inseridos na coluna de ontem, cobrando mais transparência nos atos da Câmara Municipal repercutiram nas rodas políticas. Um ex-vereador chegou a questionar o posicionamento daqueles "nobres colegas" que não se reelegeram e deixaram o cargo. Esses também poderão se sentir constrangidos por não haver um relato claro das suas passagens pela Câmara.