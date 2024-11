Anote Aí

Alguns dos secretários de Seba foram apelidados de “intocáveis” na composição para o novo governo. Dentre eles estão Deosdete Vechiato e Fábio Okamoto (Foto Prefeitura de Votuporanga Prefeitura de Votuporanga )

Como mencionado na coluna anterior, no fritar dos ovos, o novo governo de Jorge Seba não deve trazer tantas mudanças no secretariado como se imaginava. Ao que se comenta, serão apenas três substituições pontuais, e existe também a possibilidade da criação de uma nova secretaria.As três trocas ainda são guardadas em sigilo, até para não desmotivar o trabalho do grupo, mas já se fala em quem não será substituído de jeito nenhum. Estes foram apelidados de “intocáveis”. O primeiro deles, como já mencionado anteriormente, é Marcelo Batista, da Educação. Nesse ninguém mexe.Outro intocável, pelo que se ouve nos corredores, é Deosdete Vechiato, secretário da Fazenda. Alguns até reclamam dele por ser rígido no controle do cofre, mas ninguém discute a sua competência e honestidade. É um dos homens de confiança de Jorge Seba e foi bancado pelo próprio prefeito.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.