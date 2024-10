Anote Aí

publicado em 29/10/2024

Gilberto Kassab, secretário de governo e presidente do PSD, o grande vencedor das eleições municipais. Vejam os números (Foto A cidade)

A eleição de segundo turno disputada no domingo passado, em Rio Preto, chamou a atenção sob dois aspectos. Primeiro que é a única cidade da nossa região que tem eleição de segundo turno. E segundo, pela forte influência que Rio Preto exerce sobre Votuporanga como centro médico e comercial. Os próprios meios de comunicação levam os votuporanguenses a acompanhar com vivo interesse o resultado das urnas na vizinha cidade.Dos dois candidatos que disputaram a prefeitura de Rio Preto, o mais conhecido por aqui era o deputado Itamar Borges, pelo fato da sua militância política. Como candidato a deputado ele sempre teve Votuporanga na sua rota de campanha, embora respeitasse o território do seu colega de Assembleia o Carlão Pignatari. Numa determinada época os partidários do MDB pregavam que “quem não vota no Carlão vota no Itamar”.Já o vencedor do pleito de domingo passado, o Coronel Fábio Cândido, é conhecido na área militar e pelos integrantes do seu partido (PL), bolsonaristas, que estiveram com ele na recepção ao ex-presidente em Rio Preto. Consta que o empresário Dalbert Mega, que foi candidato derrotado na última eleição em Votuporanga, foi um dos votuporanguenses que cumprimentou o Coronel pela vitória.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.