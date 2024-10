Anote Aí

publicado em 25/10/2024

Claudinei do Skinão, o novo prefeito de Valentim, é o entrevistado da Cidade FM, na próxima segunda-feira. (Foto A cidade)

O deputado estadual Carlão Pignatari foi o entrevistado de ontem, dia 24, no Jornal da Cidade, da Cidade FM 94.7, e retrucou muita coisa que se fala por aí em relação ao momento político. Primeiro disse que não tem pretensões de voltar a Prefeitura como candidato a prefeito; segundo, é que a montagem do novo secretariado é assunto para o prefeito eleito Jorge Seba e ele não mete o dedo.Carlão Pignatari não nega que tinha indicação para compor a chapa de vice do Jorge, mas não contesta a escolha do Luiz Torrinha, como dizem. Quando ao deputado Danilo Campetti, de Rio Preto, onde muitos afirmam que o Carlão tem birra dele, o deputado votuporanguense o chamou de aliado e disse que "ainda ontem conversei muito com ele na Assembleia". Na boa.O prefeito reeleito é tratado pelo deputado como um amigo. Carlão disse que quando da eleição do ex-prefeito João Dado, ele já defendia na época o nome de Jorge Seba para a prefeitura. E mais: lembrou que antes do lançamento da campanha de João Dado, Carlão motivou uma candidatura nova e sugeriu o empresário Helton Borges para concorrer à prefeitura. Sobre o caso, o deputado tem agora esta nova versão.