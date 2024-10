Anote Aí

publicado em 22/10/2024

O secretário Miguel Maturana representou o prefeito na inauguração da nova loja Pró Tintas (Foto A Cidade)

Renovado. É assim que se apresenta o vereador mais votado da última eleição, o Emerson Pereira. Ontem ele passou pelos estúdios da rádio Cidade FM para uma entrevista e deixou claro que não tem pretensões de voltar a ser secretário municipal. Agora tem planos de continuar vereador e até alçar um voo mais alto na próxima eleição.Emerson não nega que gostaria de presidir a Câmara Municipal, mas mostra-se consciente das dificuldades de aglutinar os votos necessários. Chegar à presidência vai depender muito de acordo político, e isso não será uma tarefa fácil. A corrida para a presidência da Casa poderá depender muito até de forças externas, ou seja, articulação do grupo político.Todavia, o Emerson Pereira, pelo que disse na entrevista, seus planos não são imediatos. Ele gosta da função que desenvolveu na Assistência Social, porém acredita que a tribuna da Câmara lhe dá mais holofotes, mais projeção política, para avançar no futuro. Ele é um daqueles que já pensa na sucessão do prefeito Jorge Seba na Prefeitura. Deixa o tempo rolar...*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.