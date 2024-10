Anote Aí

A tradição da rádio Cidade na revelação da verdade das urnas. A foto histórica registra a cobertura da emissora na contagem dos votos ainda dos anos 90 no Votuporanga Clube.

Esta é a oportunidade do eleitor. Vote certo escolhendo o melhor para a sua cidade de acordo com a sua consciência. O seu voto de amanhã vai determinar o futuro do nosso município para os próximos quatro anos. O importante é que você não perca a oportunidade de escolher entre os que se apresentam como candidatos.Observando o panorama eleitoral em São Paulo, onde saiu até cadeirada em debate político, ou até mesmo Rio Preto, onde o debate de quinta-feira foi marcado por acusações, denúncias e provocações entre os candidatos, pode-se dizer que a campanha eleitoral em Votuporanga serve de modelo. As provocações, se existiram, foram dentro do programa de governo.Pelos acontecimentos constrangedores ocorridos nos debates políticos em várias partes deste país, o formato de encontro direto dos candidatos precisa de ser revisto. Na verdade, muito pouco se ouviu sobre planos de governo. Os debates promovidos hoje em dia servem apenas para ataques pessoais e fazem o clima tenso entre os participantes. Não há uma regra estabelecida para conter a fúria do candidato.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.