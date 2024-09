Anote aí

publicado em 18/09/2024

Será que isso dá votos? A candidata a vereadora Debora Câmara Romani, do PL, aparece na esquina abraçada com a placa do ex-presidente Jair Bolssonaro. Veja como ficou! (Foto: Redes sociais)

Quem passou pelo jornal para dar um alô para o pessoal e ao mesmo tempo distribuir os seus “santinhos” foi o candidato a vereador pelo partido Podemos, o conhecido Reganin. Ele não é estreante na política; na eleição passada já esteve nas urnas e conquistou 330 votos. Com esta votação ficou na suplência.Reganin demonstra que é fiel ao partido Podemos. Aliás, ele se apresenta como força do Podemos para a eleição de 2024. Na eleição passada, o Podemos elegeu três vereadores: Chandelly, Jezebel Silva e o professor Djalma. Para a eleição deste ano, os três vereadores abandonaram o barco do Podemos e migraram para outras siglas partidárias. Reganin permaneceu fiel ao partido.O Podemos está na base de apoio da candidatura de Jorge Seba para a reeleição e que tem Luiz Torrinha de vice.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.