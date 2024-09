Anote aí

publicado em 14/09/2024

“Summit Brucker 2024”, a promoção pilotada pelo Rolandinho Nogueira, da Rosa Mística, chegou ao final em alto estilo na noite de quinta-feira, dia 12, no amplo salão de festa da Ilha do Pescador. Trata-se um mega evento que trouxe para Votuporanga os mais consagrados palestrantes e festejados artistas. O encerramento foi com um jantar festivo e o show de Sidney Magal.O congresso reuniu em Votuporanga o empresariado da categoria funerária e agentes ligados ao setor. Esta foi a terceira edição sediada na cidade. O evento fortaleceu a economia local. Todos os hotéis de Votuporanga tiveram as suas reservas esgotadas e muitos dos participantes chegaram a se hospedar na região, como em Valentim Gentil e Fernandópolis. Os postos de combustíveis também tiveram vendagem acima do normal.O prefeito Jorge Seba, que visitou o recinto, e empresários como Valmir Dornelas, do Grupo Gramadão, Juninho e Carlinhos Marão, entre outros convidados que foram conhecer o evento, elogiaram a organização e a repercussão altamente positiva para nossa cidade. Não é segredo que Rio Preto, por seus segmentos econômicos, já fiz uma sondagem no intuito de levar para lá a próxima edição do “Summit Brucker”. Ouvido sobre o assunto, Rolandinho descartou de imediato.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.