Anote aí

publicado em 31/08/2024

Falando em solidariedade, o presidente do Asilo São Vicente, Vitorino José Arado, passou ontem pela nossa redação. A entidade fundada em 1958 acolhe hoje 45 internos, sendo 30 homens e 15 mulheres. A manutenção do Asilo exige um trabalho de fôlego dos seus 38 funcionários e dirigentes voluntários e contam sempre com o apoio da população.A propósito o Lar São Vicente de Paulo, com objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da entidade, está anunciando para o dia 29 de setembro, o seu 4º Boi no Rolete. Será uma grande promoção com boas atrações artísticas. O valor do ingresso é de R$90,00 e mais informações pelo telefone 3421-6469.O veículo que o professor Valdemar Delavalle deixou no seu testamento para ser doado para o Asilo, é um Renaut/Sandero, 2016. A entidade, honrada com o presente, estuda a melhor proposta de venda ou até a promoção de uma rifa que possa superar o valor de mercado daquele veículo. Sem dúvida, um gesto comovente.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.