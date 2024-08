Anote Aí

publicado em 21/08/2024

Um leitor questionou o motivo da declaração de bens de Jorge Seba ainda não aparecer no site do TSE; segundo a assessoria do candidato, trata-se de um problema técnico (Foto: Reprodução)

A campanha dos quatro candidatos a prefeito de Votuporanga já está na rua, mas tudo ainda parece muito tímido. No final de semana, é claro, houve muita movimentação, principalmente na rua Amazonas, onde tradicionalmente ocorrem passeatas dos candidatos, mas tirando isso, não se sente ainda o real clima de eleição.Muito disso, talvez, se dê em razão da burocracia necessária para dar transparência ao pleito eleitoral. Antes de colocar os cabos eleitorais na rua é preciso registrar a candidatura, abrir conta bancária da campanha, mandar imprimir os famosos “santinhos”, adesivos e outros materiais gráficos já com o CNPJ do candidato e outros trâmites técnicos necessários para a prestação de contas.Outra justificativa para os primeiros dias tímidos de campanha, talvez, seja a falta de recursos financeiros. Sem o cumprimento de todas as etapas burocráticas já citadas, não é possível receber o dinheiro do chamado fundo partidário e nem doações de campanha. Tem quem diga, aliás, que a campanha só vai começar de fato em aproximadamente 15 dias.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.