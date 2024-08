Anote Aí

publicado em 20/08/2024

Silvio Santos se foi e deixou muitas boas lembranças em Votuporanga (Foto: SBT)

A morte de Silvio Santos, o rei da televisão, ocorrida no último fim de semana, suscitou as boas lembranças de Votuporanga com o famoso apresentador de televisão. Pelo menos em três oportunidades Votuporanga esteve presente em seu famoso programa ainda na TV Tupi, em São Paulo.Na disputa, Cidade contra Cidade, uma espécie de uma gincana, numa competição que envolvia vários segmentos da cultura, música e conhecimentos gerais, Votuporanga foi muito bem-sucedida nas duas apresentações. A primeira delas em 1968 contra Andradina e a segunda em 1972 contra Pindamonhangaba. Foram duas vitórias o que valeram duas ambulâncias para a Santa Casa.Melhor ainda foi o programa "Poço dos Milhões", onde um garoto de 11 anos, filho nato de Votuporanga, desafiou a produção do programa "Silvio Santos" respondendo perguntas sobre astronautas, numa época que o homem havia chegado à lua. Foram várias semanas de programas e o nome de Votuporanga através do menino Maurício Pazini Brandão esteve em alta e tornou-se conhecido por todo o Brasil.