Anote Aí

publicado em 06/02/2021

O deputado federal Geninho Zuliani esteve ontem na Cidade FM e cravou que o próximo governador do estado será Rodrigo Garcia, do seu partido. (Foto: A Cidade)

Pessoal que faz caminhada na pista do Centro de Lazer do Trabalhador tem elogiado o serviço de limpeza e preservação do local. Aliás, tem até aumentado o público frequentador. Aquele aspecto negativo que imperava no final do ano já desapareceu. Precisamos cuidar dos pontos atrativos da cidade.Infelizmente, com a pandemia, várias atividades que poderiam ser programadas para o Centro de Lazer estão sendo descartadas. E alguns cuidados precisam ser redobrados, principalmente nos aparelhos do parquinho onde há sempre crianças brincando. Em resumo: a limpeza do local já melhorou o ambiente.Nesta semana, foi um vereador de Catanduva; agora é um de Rio Preto. O vereador Anderson Branco protocolou um projeto para tornar bar e barbearia serviços essenciais. É uma forma de furar o rigor da lei imposta pelo governo para conter o avanço do coronavírus. Mas, isso pode? Bar é realmente um estabelecimento essencial?*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.