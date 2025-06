Anote aí

publicado em 21/06/2025

Nos últimos dias começaram a circular pelos bastidores da política local alguns boatos sobre a possibilidade de uma visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na próxima terça-feira (24). Os boatos ganharam ainda mais força após o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) gravar um vídeo ao lado de Tarcísio, confirmando sua passagem por Rio Preto, ou seja, de lá para Votuporanga seria só uma esticadinha.Em Rio Preto, o governador realizará a entrega das chaves de mais de 200 apartamentos do programa Casa Paulista, além de visitar o Hospital de Base, onde entregará recursos para a ala de queimados e outros serviços. Já em Votuporanga ele realizaria a inauguração da escola do bairro Colinas e da creche no Jardim Carobeiras.A agenda, no entanto, ainda não foi confirmada. Conforme apurado pela coluna, a equipe do governador já chegou a vistoriar as duas obras, mas ainda aguardava alguns detalhes em relação a outros compromissos de Tarcísio de Freitas para cravar a visita. Só na segunda-feira é que o martelo deve ser batido.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.